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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 18 мая, лунный день

В понедельник, 18 мая, Луна пребывает в знаке Овен. Это 26 лунный день.

Не самый благоприятный день. Буквально из-за ерунды может сорваться любая важная сделка.

Важно контролировать свои эмоции и не вестись на провокации. Астрологи рекомендуют 18 мая отложить дела, которые требуют точности.

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Отличный день для занятий творчеством и спортом.

В 26 лунный день категорически нельзя выяснять отношения с коллегами.

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