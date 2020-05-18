В понедельник, 18 мая, Луна пребывает в знаке Овен. Это 26 лунный день.

Не самый благоприятный день. Буквально из-за ерунды может сорваться любая важная сделка.

Важно контролировать свои эмоции и не вестись на провокации. Астрологи рекомендуют 18 мая отложить дела, которые требуют точности.

Читайте: Лунный календарь стрижек на май 2020 — рекомендации и предостережения

Отличный день для занятий творчеством и спортом.

В 26 лунный день категорически нельзя выяснять отношения с коллегами.

Факты ICTV также подготовили календарь магнитных бурь на 2020 год.