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Факты / Lifestyle

День вышиванки 2020: Google создал праздничный дудл

Google представил праздничный дудл, который посвятил Дню вышиванки.

Вышивка — это древняя украинская традиция, поэтому праздник является своеобразным чествованием культурного наследия нации.

После нажатия на дудл, оформленный в красивых вышитых мотивах, Google показывает результаты поиска по запросу День вышиванки.

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День вышиванки 2020: дудл Google

Разработчики дудла в ярких цветах изобразили девушку с птицей, украсив их цветами.

Недавно Факты ICTV рассказывали, что означают узоры и цвета на рубашках и как правильно выбирать вышиванку.

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