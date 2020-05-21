По состоянию на 14.00 услуга домашнего интернета от Киевстар работает в обычном режиме.

Оператор объяснил, что причиной ситуации стал сбой в работе оборудования.

Поэтому тем пользователям, у которых до сих пор нет интернета, советуют перезагрузить компьютеры и роутеры для дальнейшей корректной работы.

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В то же время пользователям домашнего интернета, которые не смогли воспользоваться сервисом, обещают автоматическую компенсацию в виде нетарифицируемых услуг, о чем они в ближайшее время получат SMS-сообщения.

Напомним, утром 21 мая в работе домашнего интернета Киевстар произошел сильный сбой, однако это не сказалось на работе мобильной сети.

Источник: Київстар