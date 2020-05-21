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Факты / Lifestyle

Дожди с грозами и до +18: погода в Украине на выходные

Прогноз погоды на выходные, 23-24 мая, свидетельствует, что в Украине ожидаются дожди.

Так, в субботу, 23 мая, температура воздуха будет колебаться от +12 до +17 градусов днем.

На правобережной части Украины предусматривается солнечная погода, а на левобережной — дожди.

погода 23 травня

Читайте: Дожди и до +23 днем: погода в Украине на неделю

На воскресенье, 24 мая, синоптики прогнозируют кардинально иную ситуацию.

Так, дожди с грозами пройдут на Западе, Севере и Юге. Температура будет держаться на уровне +15 градусов.

На Востоке Украины предусматривается солнце, а столбик термометра будет держаться на уровне +16 градусов.

погода 23 травня погода 24 травня

К слову, ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на лето 2020.

Источник: Укргидрометцентр

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