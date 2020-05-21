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Календарь церковных праздников на май 2020

Главный православный праздник в церковном календаре на май 2020 года – Вознесение Господне, который приходится на 28 мая.

Это один из двунадесятых переходящих праздников, дата которого зависит от Пасхи.

Есть еще один важный день в последний месяц лета – это 9 мая (поминовение погибших воинов).

ЧитайтеКалендарь неофициальных праздников на 2020 год

Список церковных праздников на май 2020:

  • 1 мая, пятница – Максимовской иконы Божьей Матери (однодневный пост)
  • 2 мая, суббота – Преподобного Иоанна Ветхопещерника
  • 3 мая, воскресенье – святых жен-мироносиц, праведных Иосифа Аримафейского и Никодима
  • 4 мая, понедельник – Моздокской иконы Божьей Матери
  • 5 мая, вторник – Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиопольского
  • 6 мая, среда – Великомученика Георгия Победоносца, Иверской иконы Божьей Матери (однодневный пост)
  • 7 мая, четверг – Молченской иконы Божьей Матери
  • 8 мая, пятница – Апостола и евангелиста Марка (однодневный пост)
  • 9 мая, суббота – поминовение погибших воинов, Святителя Стефана, епископа Великопермского
  • 10 мая, воскресенье — Апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского
  • 11 мая, понедельник — Святителя Кирилла, епископа Туровского
  • 12 мая, вторник — Преподобного Мемнона чудотворца
  • 13 мая, среда – Апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова (однодневный пост)
  • 14 мая, четверг — Иконы Божьей Матери Нечаянная Радость
  • 15 мая, пятница – Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба (однодневный пост)
  • 16 мая, суббота – Мученика Павла Вильнюсского
  • 17 мая, воскресенье — Старорусской иконы Божией Матери
  • 18 мая, понедельник — Иконы Божьей Матери Неупиваемая Чаша
  • 19 мая, вторник — Праведного Иова Многострадального
  • 20 мая, среда – Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме, Жировичской иконы Божьей Матери (однодневный пост)
  • 21 мая, четверг — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
  • 22 мая, пятница – День Николая Чудотворца (однодневный пост)
  • 23 мая, суббота — Апостола Симона Зилота
  • 24 мая, воскресенье – Равноапостольных Кирилла и Мефодия
  • 25 мая, понедельник — Священномученика Ермогена
  • 26 мая, вторник — Мученицы Гликерии и мученика Лаодикия, стража темничного
  • 27 мая, среда – Мученика Исидора (однодневный пост)
  • 28 мая*, четверг – Вознесение Господне
  • 29 мая, пятница – Преподобного Феодора Освященного (однодневный пост)
  • 30 мая, суббота — Преподобной Евфросинии
  • 31 мая, воскресенье – День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов.

Факты ICTV также составили для вас календарь церковных праздников на 2020 год.

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