День вышиванки — праздник, который со студенческого флешмоба перерос в патриотическое движение украинцев во всем мире.

С 2006 года в третий четверг мая — в 2020 это 21 мая — все, кто считает себя настоящим украинцем, достают свои вышиванки.

Из-за карантина масштабных акций в Украине в этом году не будет, но прогуляться в вышитой рубашке в парке никто не запрещает. А еще можно поздравить с Днем вышиванки своих родных и друзей, с которыми вы сейчас не можете встретиться.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

***

Встає над світом щире сонце вранці,

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я – Українець. Я — горджуся цим.

***

Одягну я зранку

Білу вишиванку,

Заплету у косу

Я червоний мак,

Вмиюся росою

З зілля на світанку

І піду між люди так.

Хай усі навколо

День новий стрічають,

Хай співають гучно

Радісних пісень,

Бо сьогодні свято

(Українці знають!),

Й весело святкують

Вишиванки День!

***

Вишиванка, вишиванка,

одягну її я зранку,

гарно причешуся,

радісно всміхнуся.

Бо сьогодні свято

будемо святкувати

і пісень співати.

На весь світ казати,

бо у нашої Вишиваночки

сьогодні святечко.

***

Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові зізнаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

***

Вишиванку вишивала

Навесні твою,

В нитку мрію укладала

І любов свою.

Ніжну мрію, що шепоче

Дивну казку в сні,

Що цілує твої очі

І співа пісні.

Все найкраще в ній зібрала

Із долин, із гір

І в мережку повкладала

У хрещатий взір.

Хай на серце тобі ляже,

Наче цвіт в маю,

І душі твоїй розкаже

Про любов мою.

Об истории Дня вышиванки и происхождении этнической украинской одежды читайте на Фактах ICTV.