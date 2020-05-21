День вышиванки — праздник, который со студенческого флешмоба перерос в патриотическое движение украинцев во всем мире.
С 2006 года в третий четверг мая — в 2020 это 21 мая — все, кто считает себя настоящим украинцем, достают свои вышиванки.
Из-за карантина масштабных акций в Украине в этом году не будет, но прогуляться в вышитой рубашке в парке никто не запрещает. А еще можно поздравить с Днем вышиванки своих родных и друзей, с которыми вы сейчас не можете встретиться.
Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год
***
Встає над світом щире сонце вранці,
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я – Українець. Я — горджуся цим.
***
Одягну я зранку
Білу вишиванку,
Заплету у косу
Я червоний мак,
Вмиюся росою
З зілля на світанку
І піду між люди так.
Хай усі навколо
День новий стрічають,
Хай співають гучно
Радісних пісень,
Бо сьогодні свято
(Українці знають!),
Й весело святкують
Вишиванки День!
***
Вишиванка, вишиванка,
одягну її я зранку,
гарно причешуся,
радісно всміхнуся.
Бо сьогодні свято
будемо святкувати
і пісень співати.
На весь світ казати,
бо у нашої Вишиваночки
сьогодні святечко.
***
Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові зізнаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.
***
Вишиванку вишивала
Навесні твою,
В нитку мрію укладала
І любов свою.
Ніжну мрію, що шепоче
Дивну казку в сні,
Що цілує твої очі
І співа пісні.
Все найкраще в ній зібрала
Із долин, із гір
І в мережку повкладала
У хрещатий взір.
Хай на серце тобі ляже,
Наче цвіт в маю,
І душі твоїй розкаже
Про любов мою.
Об истории Дня вышиванки и происхождении этнической украинской одежды читайте на Фактах ICTV.