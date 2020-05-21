День вышиванки - поздравления в картинках

21 мая в Украине отмечают День вышиванки.

Женщина, которая умеет вышивать, издавна считалася настоящей хранительницей домашнего очага, ведь вышиванка — это оберег от злых мыслей и бедствий.

Еще во времена Руси существовала вышивальная школа, где девушки учились вышивать настоящим золотом и серебром.

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В этот знаковый день Факты ICTV подготовили красивые поздравления с Днем вышиванки 2020 в картинках.

Напомним, Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.