Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Красивые поздравления с Днем вышиванки в картинках

21 мая в Украине отмечают День вышиванки.

Женщина, которая умеет вышивать, издавна считалася настоящей хранительницей домашнего очага, ведь вышиванка — это оберег от злых мыслей и бедствий.

Еще во времена Руси существовала вышивальная школа, где девушки учились вышивать настоящим золотом и серебром.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

В этот знаковый день Факты ICTV подготовили красивые поздравления с Днем вышиванки 2020 в картинках.

День вышиванки - поздравления в картинках

День вышиванки - поздравления в картинках

День вышиванки - поздравления в картинках

День вышиванки - поздравления в картинках

День вышиванки - поздравления в картинках

Напомним, Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка