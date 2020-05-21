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Факты / Lifestyle

Первый QR-код нации. Как зашифровать в вышиванке свое имя и фамилию — ТЕСТ

День вышиванки призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической украинской одежды и празднуется ежегодно в третий четверг мая. В 2020 году День вышиванки выпадает на 21 мая.

В этот день каждый желающий может приобщиться к празднику, надев вышиванку на работу, в университет, школу или детский сад.

Символы

Длительные исследования ученых доказали, что на древних вышивках можно вычислить все — от имени вышивальщицы до времени ее работы.

Так, известный знаток народного творчества Владимир Пидгирняк, анализируя произведения мастеров Прикарпатья, нашел определенные закономерности в орнаментах, которые натолкнули его на наличие в них закодированной информации.

В книге Текстовая вышивка. Бродовское письмо ученый рассказал о специальном алфавите, в котором каждый символ в вышиванке соответствует определенной букве кириллицы, цифре, даже месяцу года.

Ниже есть множество символов, которые помогут вам “прочитать” вышиванку, разобраться в ее значении и даже создать собственный орнамент.

Читайте: День вышиванки: история и значение символики

Кодировка имени в вышиванку - схемы и значения

Кодировка имени в вышиванку - схемы и значения

Кодировка имени в вышиванку - схемы и значения

Кодировка имени в вышиванку - схемы и значения

Кодировка имени в вышиванку - схемы и значения

Бонус

Найдите свое имя и имена ваших родных уже в готовых орнаментах.

Если же подходящего здесь нет, сверху достаточно информации, чтобы устроить творческий вечер и создать собственный именной орнамент.

 

Кодировка имени в вышиванку - схемы и значения

Кодировка имени в вышиванку - схемы и значения

Кодировка имени в вышиванку - схемы и значения

Кодировка имени в вышиванку - схемы и значения

Кодировка имени в вышиванку - схемы и значения

Кодировка имени в вышиванку - схемы и значения

Кодировка имени в вышиванку - схемы и значения

Кодировка имени в вышиванку - схемы и значения

Кодировка имени в вышиванку - схемы и значения

Пройдите ТЕСТ и проверьте, разбираетесь ли вы в значениях отдельных символов на вышиванке.

Фото: Dreamstime

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