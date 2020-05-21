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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 21 мая (КАРТА)

В Украине на 21 мая синоптики прогнозируют прохладную погоду, местами с дождями.

В западных областях ожидается +14-17° днем, ночью от +6° до +8°.

В северных регионах столбики термометров будут показывать до +17° днем, ночью опустятся до +6°.

Читайте: Дожди и до +23 днем: погода в Украине на неделю

В центральных областях температура воздуха днем ​​прогреется до +15-18°, ночью до +8°.

В восточных и южных регионах синоптики прогнозируют от +15° до +17° днем, ночью — от +9° до +12°. Дожди ожидаются в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

В Киеве воздуха днем ​​прогреется до +15-17°, а ночью температура опустится до +7-9°.

Погода в Украине на сегодня - 21 мая 2020

К слову, ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на лето 2020.

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