Посевной календарь на май: благоприятные дни и запреты

Посевной календарь на май 2020 будет благоприятным. Этот месяц будет хорошим для огородников и садоводов.

Благодаря посевному календарю можно точно определить, когда лучше заниматься посадкой овощей и фруктов, а также в какой день стоит заниматься обрезкой деревьев и рыхлением почвы.

Какие дни самые благоприятные, а в какие не рекомендуется заниматься работами на земле, смотрите в материале Фактов ICTV.

Лунный календарь на май 2020 по дням

1 мая – благоприятное время для посадки деревьев. Однако не рекомендуется заниматься пересадкой растений.

2 мая – хорошее время для того, чтобы заняться декоративными растениями. Чтобы замедлить рост травы, необходимо ее косить. Нельзя заниматься посадкой фруктовых деревьев.

3 мая – хорошее время для посадки корневых овощей. Также это благоприятный период для обрезки деревьев.

4 мая – благоприятный день для посадки деревьев косточковых сортов. Рекомендуется поливать цветы и обрабатывать землю.

5 мая – для хорошего урожая необходимо бахчевые растения. Также благоприятное время для посадки кабачков, огурцов и гороха.

6 мая – не рекомендуется высаживать деревья. Лучше всего в этот день не беспокоить сад и огород.

7 мая – неблагоприятный день, в этот период нельзя ничего сажать и обрабатывать.

8 мая – хорошее время, чтобы прополоть сорняки и заняться газоном.

9 мая – удачное время, чтобы заняться посадкой клубники, также можно начать и другие посевные работы.

10 мая – удачный день для разрыхления, удобрения почвы, обрезки и прививки деревьев.

11 мая – в этот день не рекомендуется заниматься обрезкой и прививкой деревьев. Не рекомендуется пересаживать цветы.

12 мая – хорошее время, чтобы сажать декоративные растения.

13 мая – неудачное время для посадки. Лучше скосить траву, прополоть и проредить грядки.

14 мая – посадку всех растений следует отложить. В этот день рекомендуется разрыхление.

15 мая – в этот день стоит прививать деревья и ягодные кусты, а также удобрять землю.

16 мая – рекомендуется посадить редиску, картофель, сельдерей, лук и другие растения.

17 мая – хорошее время, чтобы удобрить почву. Также рекомендуется привить деревья.

18 мая – неудачное время для посадки. Важно в этот период обрезать деревья.

19 мая – можно подстричь газон, обработать растения от болезней и разрыхлить почву.

20 мая – в этот день можно подстричь газон, также необходимо обрабатывать растения от болезней.

21 мая – необходимо посеять семена однолетних растений, красную фасоль, декоративные тыквы.

22 мая – в этот день не рекомендуется ничего сажать и обрабатывать землю.

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23 мая – удачное время, чтобы прополоть грядки и подготовить участок для посадки.

24 мая – в этот период можно пересадить землянику и петрушку. Хорошее время для посадки бобовых.

25 мая – удачное время для посадки практически всех растений. В этот день хорошо приживется рассада цветов и капусты.

26 мая – хорошее время для посадки низкорослых растений. Рекомендуется посадить рассаду низких сортов помидоров и перца.

27 мая – для замедления роста необходимо скосить траву. Землю стоит разрыхлить и убрать сорняки.

28 мая – в этот день лучше всего заниматься посадкой. Не стоит обрабатывать землю.

29 мая – не рекомендуется сажать овощи и цветы, лучше заняться кустарниками и деревьями.

30 мая – неблагоприятное время для посадки как семян, так и рассады. Хорошее время для посадки декоративных растений.

31 мая – рекомендуется косить траву, чтобы медленнее росла, разделить и пересадить многолетние растения.

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