В Mortal Kombat 11 устроили бои между Терминатором и Робокопом

В дополнении Aftermath к игре Mortal Kombat 11 разработчики устроили бои между Терминатором и Робокопом.

Разработчики выпустили два ролика, в которых робот-полицейский сражается с Арнольдом Шварценеггером в образе Терминатора.

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В первом видео побеждает Робокоп — он уничтожает взрывом своего противника.

Во втором ролике Терминатор забрасывает Робокопа в будущее, где его убивают соратники из Skynet.

Дополнение Mortal Kombat 11: Aftermath выйдет на ПК и Sony Playstatoin 4 26 мая в 18.00.

Как писали Факты ICTV, Декабрь Mafia 2: Definitive Edition можно было скачать бесплатно в PS Store. Для этого необходимо иметь малазийский аккаунт.

Источник: Mortal Kombat