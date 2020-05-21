Одним из самых популярных блюд украинской кухни является зеленый борщ. Рецепт его достаточно прост и не требует особенных продуктов.

У этого борща есть множество вариантов приготовления, но всегда его основу составляет щавель.

Блюдо может быть как с мясом, так и вегетарианским.

Читайте: Гриль, духовка и сковородка — как приготовить шашлык дома

Факты ICTV подготовили классический рецепт зеленого борща.

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр

Щавель – 70 гр

Яйца – четыре шт.

Картошка – две шт.

Морковь – одна шт.

Лук – одна шт.

Вода – 2,5 л

Растительное масло – 20 мл

Лавровый лист – одна шт.

Соль и специи – по вкусу

Приготовление:

1. Зеленый борщ готовится на мясном бульоне, поэтому свинину нужно покупать с костью или ребра. Мясо заливаем холодной водой и доводим до кипения. Пенку во время закипания нужно снимать ложкой или шумовкой. Мясо варите на медленном огне в течение часа. После достаньте его и уберите кости. Бульон процедите, отправьте обратно мясо и доведите до кипения.

2. Все овощи почистите и промойте.

3. Картофель нарежьте и опустите в кипящий бульон.

4. Морковь натрите на средней терке и нарежьте мелко лук. В это время разогрейте сковородку и налейте масло. Выложите измельченные овощи и обжарьте все вместе 3-5 минут на среднем огне. Готовую зажарку выложите в кастрюлю с борщем.

5. Сварите яйца в течении 5-7 минут. Залейте их холодной водой и дайте остыть. После очистите, нарежьте и добавьте в блюдо. Также можно бросить лавровый лист для аромата. По вкусу добавьте соль и специи.

6. Щавель нужно помыть и нарезать. Когда картофель сварится, можно его добавлять в борщ. Теперь доведите все до кипения и выключите.

7. Накройте его крышкой и оставьте настаиваться.

К слову, сейчас начался сезон спаржи или аспарагуса. Факты ICTV подготовили три простых рецепта со спаржей.