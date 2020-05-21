Знаки зодиака в сексе - интимный гороскоп

Подробный секс-гороскоп составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Темы любви, романтики и секса интересуют представителей всех знаков зодиака. Кроме Солнца, нужно еще анализировать положение Марса, Венеры и других элементов гороскопа.

В женском гороскопе молодой человек представлен Марсом, в мужском гороскопе девушка описывается позицией Венеры. У представителей одного знака зодиака общее только положение Солнца в знаке, а Марс и Венера находятся в разных координатах и знаках. Поэтому люди, родившиеся в один день, но в разные годы, бывают абсолютно разными.

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Существует такое мнение, что представители земных знаков (Телец, Дева, Козерог) и водных знаков (Рак, Скорпион, Рыбы) испытывают сильную потребность в сексе.

Рожденные под знаками воздушной стихии (Близнецы, Весы, Водолей), сублимируют сексуальную энергию в ментальную, перенаправляют ее на достижение социальных целей. Представители огненных знаков Зодиака (Овен, Лев, Стрелец) перерабатывают сексуальную энергию в творчество или в спорт.

Таким образом, зная знак свой знак зодиака и партнера, можно избежать напряжения в отношениях, которое приводит к ссорам.

Гороскоп для Овнов

Проявляет инициативу, сам выстраивает отношения. Партнера развлекает, пытается получить его расположение. В сексе важна игра, и если он увлекается кем-то, то, как правило, побеждает. Воздействие на партнера — властное, пылкое. Если же он уступает, отдает, успокаивается, то это рассчитано на то, чтобы полностью заполучить вас. Овен все возвышает, он искренний в сексе: ничего наполовину, ничего в полсердца. Привязанности его благородные, эмоции – глубокие, страсть – огромна. Настойчив, но может конфликтовать с партнером, если тот играет не по его правилам.

Гороскоп для Тельцов

Отношения начинаются медленно, очень важны прикосновения, интимная обстановка, легкое вино. Партнеру дает полноту чувств, удовольствие, заботу. Приводит его в трепет, знает нервные центры. Любовь Тельца возвышает, освобождаются его скрытые энергии, он может преодолеть все препятствия. Имеют место крайности – слишком вовлекается, слишком предается, стремится к постоянным длительным отношения. Если увлечения вызывают трудности, то не беда, ведь Телец даже самую безнадежную ситуацию мастерски исправит.

Гороскоп для Близнецов

Слишком быстрый, чтобы давать, слишком увлеченный, чтобы постепенно двигаться к результату. Легко удерживает давление со стороны партнера, может направлять, убеждать, завлекать своими рассказами. В личных отношениях преобладают духовность, общение. Дает партнеру удовольствие, спокойствие, развлечение. В отношениях нет ничего сентиментального, ничего напряженного, ничего пламенеющего. Старается усиливать отношения, привнося оптимизм и увлечение. Устанавливает связи, действует из самых лучших побуждений. Партнеру сложно его просчитать, предугадать.

Гороскоп для Раков

В любви нет ничего переменчивого, ничего поверхностного. По отношению к партнеру проявляет полноту чувств, искренность и заботу. Отождествляет себя с партнером, привязанности — благородные, эмоции — глубокие. Сексуальная жизнь очень важна, так как дает успокоение и вдохновение. Любовь мотивирует представителей знака Рака, они знают как питать и охранять свои чувства. В интимной жизни присутствует уравновешенность, ритм, изящество. Порой, Раки слишком старательны, стремительные и чрезмерно отдающиеся партнеру.

Гороскоп для Львов

Чересчур благороден, слишком восприимчив, идеалистичен, романтичен. Лев театрально проявляет свои чувства, но далеко не всегда все идет по его сценарию. Лев не может управлять любовью, порой, ждет слишком многого от любовных взаимоотношений. Возможен долгий поиск подходящего партнера, поскольку у представителей знака Льва, все должно быть на высоком уровне. Секс — физический взаимообмен энергией, кульминация любви для Льва. В результате он обретает внутренние силы и ставит перед собой сверкающие цели.

Гороскоп для Дев

Представители знака Девы утонченные в отношениях, чувственные, выдержаны, достаточно предсказуемы. Ничего безрассудного, увлеченность сохраняется надолго, сексуальная жизнь распланирована, как и дела по другим сферам жизни. Дева – надежный, интеллектуальный, уравновешенный партнер. Любовь – долг, и он в состоянии с ним справится. В любви все структурировано, присутствуют личные убеждения и потребность в думающем партнере. Страсть не является основным проявлением любви, здесь больше понимание и сострадание к партнеру.

Гороскоп для Весов

В интимной жизни присутствует идеализм, воображение, качества, возвышающие любовь. Весы – защитник прав, как своих, так и партнера. Имеет крайности – дает либо слишком много, либо слишком мало, или полностью предан партнеру, или полностью недосягаем. Чем дольше длятся отношения, тем лучше, со временем находятся общие точки соприкосновения с партнером. Нуждается в спокойном развитии взаимоотношений, в поддержке партнера. Любовь дает представителям знака Весы вдохновение, уверенность, повышение самооценки.

Гороскоп для Скорпионов

Дает партнеру наслаждение, расточителен в чувствах, стремится завоевывать. Магнетичний, притягателен для противоположного пола, обладает изяществом, скрытой силой, глубиной, контролем, задает направление в развитии взаимоотношений. Имеет свой уникальный стиль воздействия на партнера, внешне может быть очаровательным, но часто его внутренние системы дезорганизованы. Интимная жизнь для Скорпиона – сильная потребность, она дает способность удерживать внешнее давление, а также необходимые ресурсы для социальной деятельности.

Гороскоп для Стрельца

Благородный, веселый, искушенный в жизненных делах. Отношения развиваются стремительно, погоня за риском добавляет скорости, а интеллект дает направление. Руководствуется ответственностью, знает, как сохранить увлечение и построить долгосрочные взаимоотношения, основой которых является чистота и возвышенность чувств. Справиться со сложными эмоциональными состояниями помогают юмор и врожденный оптимизм. Неудачи в любовной сфере переносятся достаточно легко, поскольку Стрельцы обладают силой желания и веры во все лучшее, что и притягивает к ним партнеров.

Гороскоп для Козерогов

Обладает большим потенциалом, любовь растет и сохраняется даже в кризисных ситуациях. Время – это ключ к успеху, оно дает Козерогам правильный ритм. Отношения начинаются и развиваются медленно, но благодаря этому становятся очень прочными. В интимной жизни Козероги надежные, решительные, практичные. Имеется сила, способность убеждать партнера, а также честность и чувство долга. Без любви Козероги слабеют, впадают в отчаяние, запутываются в своих жизненных ориентирах. Поэтому, они держатся за любовь, охраняют ее и достигают целей.

Гороскоп для Водолеев

Неудержимый идеализм в любовных отношениях, светлые цели по отношению к партнеру. Есть чувство времени, интуиция, знает, как и когда поддержать. Имеет изящество, чтобы уступить, глубину, чтобы сохранить взаимоотношения. С партнером должна быть ментальная связь, она первична для Водолеев. Мозг для них – самый сексуальный орган. Если партнер способен мыслить и генерировать идеи, то он для Водолеев является привлекательным объектом. Хранит любовь, проводит через кризисы, имеет талант, чтобы совладать с внешним давлением и защитить партнера.

Гороскоп для Рыб

Когда Рыбы влюблены, они легко поддаются влиянию. Но когда немного остывает страсть, становятся грамотными манипуляторами, способными любую ситуацию повернуть в нужном направлении. Знают силу любви, строят ее всю жизнь. Привязанности — стабильные, эмоции – глубокие, не уклоняются от обязанностей и заботы о партнере. Понимают природу человека, найдут способ, как вдохновить партнера на действия. Отсутствие интимной жизни губительно для представителей знака Рыб, так как эта энергия дает им жизненные силы, способность творчески себя проявлять.

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