В этом году 21 мая в Украине отмечают День вышиванки, который ежегодно приходится на третий четверг мая.

Праздник возник в 2006 году после того, как студентка ЧНУ им. Юрия Федьковича Леся Воронюк предложила одногруппникам выбрать один день, чтобы одеть вышиванки.

С тех пор каждый, кто одевает вышиванку в этот день, пытается таким образом популяризировать украинские традиции и культуру.

Именины 21 мая отмечают Арсений, Станислав и Иван.

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По церковному календарю 21 мая вспоминают апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который был любимым учеником Иисуса Христа. Ведь именно ему Спаситель поручил заботу о Божией Матери.

Приметы на 21 мая:

Если черемуха обильно зацвела, то это к дождливому лету.

Красное вечернее небо свидетельствует о хорошей погоде.

Если утром небо красное, то будет дождь.

Если увидел три радуги — будет сильный ветер.

Что нельзя делать 21 мая:

Нельзя давать в долг, потому что эта вещь или деньги могут не вернуться к вам.

Не стоит жаловаться на свою судьбу.

Нельзя ругаться, провоцировать ссоры, быть инициатором конфликтов, врать.

Какие еще праздники ожидают украинцев — смотрите в календаре праздников на май 2020.