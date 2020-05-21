В этом году 21 мая в Украине отмечают День вышиванки, который ежегодно приходится на третий четверг мая.
Праздник возник в 2006 году после того, как студентка ЧНУ им. Юрия Федьковича Леся Воронюк предложила одногруппникам выбрать один день, чтобы одеть вышиванки.
С тех пор каждый, кто одевает вышиванку в этот день, пытается таким образом популяризировать украинские традиции и культуру.
Именины 21 мая отмечают Арсений, Станислав и Иван.
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По церковному календарю 21 мая вспоминают апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который был любимым учеником Иисуса Христа. Ведь именно ему Спаситель поручил заботу о Божией Матери.
Приметы на 21 мая:
- Если черемуха обильно зацвела, то это к дождливому лету.
- Красное вечернее небо свидетельствует о хорошей погоде.
- Если утром небо красное, то будет дождь.
- Если увидел три радуги — будет сильный ветер.
Что нельзя делать 21 мая:
- Нельзя давать в долг, потому что эта вещь или деньги могут не вернуться к вам.
- Не стоит жаловаться на свою судьбу.
- Нельзя ругаться, провоцировать ссоры, быть инициатором конфликтов, врать.
Какие еще праздники ожидают украинцев — смотрите в календаре праздников на май 2020.