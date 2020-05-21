PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 21 мая

В этом году 21 мая в Украине отмечают День вышиванки, который ежегодно приходится на третий четверг мая.

Праздник возник в 2006 году после того, как студентка ЧНУ им. Юрия Федьковича Леся Воронюк предложила одногруппникам выбрать один день, чтобы одеть вышиванки.

С тех пор каждый, кто одевает вышиванку в этот день, пытается таким образом популяризировать украинские традиции и культуру.

Именины 21 мая отмечают Арсений, Станислав и Иван.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

По церковному календарю 21 мая вспоминают апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который был любимым учеником Иисуса Христа. Ведь именно ему Спаситель поручил заботу о Божией Матери.

Приметы на 21 мая:

  • Если черемуха обильно зацвела, то это к дождливому лету.
  • Красное вечернее небо свидетельствует о хорошей погоде.
  • Если утром небо красное, то будет дождь.
  • Если увидел три радуги — будет сильный ветер.

Что нельзя делать 21 мая:

  • Нельзя давать в долг, потому что эта вещь или деньги могут не вернуться к вам.
  • Не стоит жаловаться на свою судьбу.
  • Нельзя ругаться, провоцировать ссоры, быть инициатором конфликтов, врать.

Какие еще праздники ожидают украинцев — смотрите в календаре праздников на май 2020.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка