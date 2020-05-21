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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 21 мая, лунный день

В четверг, 21 мая Луна пребывает в знаке Телец. Это 29 лунный день.

Удачное время для спонтанных покупок. Астрологи рекомендуют укрепить свое материальное положение.

В 29 лунный день не рекомендуется строить глобальных планов и начинать ничего нового. Это один из опасных дней.

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В этот период человек теряет концентрацию внимания и становится уязвимым. Есть риск повышенного уровня конфликтности.

Однако в четверг ваш авторитет может подняться, и вы поверите в собственные силы.

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