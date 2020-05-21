В четверг, 21 мая Луна пребывает в знаке Телец. Это 29 лунный день.
Удачное время для спонтанных покупок. Астрологи рекомендуют укрепить свое материальное положение.
В 29 лунный день не рекомендуется строить глобальных планов и начинать ничего нового. Это один из опасных дней.
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В этот период человек теряет концентрацию внимания и становится уязвимым. Есть риск повышенного уровня конфликтности.
Однако в четверг ваш авторитет может подняться, и вы поверите в собственные силы.
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