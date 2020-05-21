Домашний интернет от Киевстар – в сети произошел сильный сбой

В Украине в работе домашнего интернета Киевстар произошел сильный сбой. В компании заявили, что стараются возобновить работу сети в ближайшее время.

Проблемы с домашним интернетом пользователи начали наблюдать ранним утром, однако сбой никак не отразился на работе мобильной сети.

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Также технические проблемы возникли с сайтом Киевстара.

— Сайт Киевстар сейчас на техническом обслуживании. Вскоре мы вернемся. Спасибо за терпение, — заявили в компании.

В Twitter пресс-служба Киевстара сообщила, что нормальную работу домашнего интернета возобновят до 18.00.

Ранее Факты ICTV писали, что мобильный оператор Киевстар увеличил покрытие сети 4G в 11 областях Украины и подключил еще 483 населенных пункта.