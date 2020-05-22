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Факты / Lifestyle

Киев замер в 9-балльных пробках: где затруднено движение (КАРТА)

В Киеве образовались 9-бальные пробки: в центре, на мостах и на ключевых улицах.

Так, тяжело сейчас добраться с Левого берега на Правый.

Пробки начинаются от проспекта Шухевича к Степану Бандеры.

Также от цента до Оболони стоит Набережно-Русановская улица.

Пробки в Киеве: какая ситуация на дорогах (КАРТА)

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От Куреневского парка до метро Тараса Шевченко стоит Новоконстантиновская улице.

Огромные пробки также образовались на проспекте победы и улицы Елены Телиги.

К слову, пробки в Киеве утром также образовали затрудненное движение в центре города.

Фото: Dreamstime

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