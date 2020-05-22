Как и быт, интимная жизнь супружеских пар с годами становится однообразной и предсказуемой.

Однако есть способ добавить красок в это черно-белое кино — ролевые игры.

Ролевая игра — это игра развлекательного характера, в которой участники примеряют определенные роли и создают историю или следуют существующей. Если вам уже исполнилось 18 лет, то такие игры приобретают эротический подтекст.

Если вы краснеете через свои воспоминания, как играли Лисичку или Волка в школе, то не волнуйтесь, в этих театральных постановках актерское мастерство не главный атрибут.

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Однако, чтобы подобрать необходимый образ стоит хорошо подумать, поэтому Факты ICTV создали шуточный тест, чтобы вы могли остановиться на лучшем варианте.

Ранее Факты ICTV публиковали секс-гороскоп, в котором рассказывали о том, как себя ведут в постели разные знаки зодиака.