День летнего Николая празднуют 22 мая.
По традициям, в этот день ничего нельзя делать для себя. То есть все дела должны быть направлены на помощь близким людям, тех, кто рядом с вами.
Девушкам в этот день стоит молиться на появление честного, доброго и трудолюбивого жениха. Вечером в День летнего Николая традиционно устраивали гуляния, на которых была большая вероятность встретить своего будущего мужа.
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Также люди молились на хороший урожай и рост поголовья скота.
На этот праздник, 22 мая, сеяли и сажали такие культуры: гречку, огурцы и картофель. Люди верили, если не посадить овощи к этому дню, то урожая не будет.
Также в День летнего Николая верили в определенные приметы:
- если умыться родниковой водой или росой, все болезни отступят к следующему 22 мая;
- если в этот день шел дождь, следует ожидать хорошего урожая;
- прохладной погоды после Дня летнего Николая больше не будет;
- если заквакала лягушка — будет большой урожай овса.
Также считалось, что просватанная на День летнего Николая девушка будет трудолюбивой, доброй и верной женой.
Ранее Факты ICTV сообщали, что сегодня День ангела Николая Чудотворца — очень почитаемого святого у православных христиан, поэтому в церковном календаре ему посвящены два праздника.