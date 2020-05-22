День летнего Николая празднуют 22 мая.

По традициям, в этот день ничего нельзя делать для себя. То есть все дела должны быть направлены на помощь близким людям, тех, кто рядом с вами.

Девушкам в этот день стоит молиться на появление честного, доброго и трудолюбивого жениха. Вечером в День летнего Николая традиционно устраивали гуляния, на которых была большая вероятность встретить своего будущего мужа.

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Также люди молились на хороший урожай и рост поголовья скота.

На этот праздник, 22 мая, сеяли и сажали такие культуры: гречку, огурцы и картофель. Люди верили, если не посадить овощи к этому дню, то урожая не будет.

Также в День летнего Николая верили в определенные приметы:

если умыться родниковой водой или росой, все болезни отступят к следующему 22 мая;

если в этот день шел дождь, следует ожидать хорошего урожая;

прохладной погоды после Дня летнего Николая больше не будет;

если заквакала лягушка — будет большой урожай овса.

Также считалось, что просватанная на День летнего Николая девушка будет трудолюбивой, доброй и верной женой.

Ранее Факты ICTV сообщали, что сегодня День ангела Николая Чудотворца — очень почитаемого святого у православных христиан, поэтому в церковном календаре ему посвящены два праздника.