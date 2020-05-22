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Факты / Lifestyle

Поздравления с Днем ангела Николая в картинках

Николай Чудотворец – очень почитаемый святой у православных христиан, поэтому в церковном календаре ему посвящено два праздника.

19 декабря украинцы отмечают День святого Николая, а 22 мая – Николая весеннего (святителя Николая Чудотворца). В народе его еще называют Николай Летний.

Этот святой является покровителем детей, моряков, путешественников, влюбленных пар, солдат, купцов и торговцев.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

22 мая День ангела празднуют маленькие и большие Николаи. Если среди ваших близких, друзей и знакомых есть мужчины с таким именем, не забудьте их поздравить. Факты ICTV предлагают подборку картинок с Днем ангела Николая.

Привітання з днем ангела Миколи у картинках

День ангела Николая – картинки

Привітання з днем ангела Миколи у картинках

Картинки с Днем ангела Николая

Привітання з днем ангела Миколи у картинках

Поздравления в картинках с Днем ангела Николая

Привітання з днем ангела Миколи у картинках

Картинки ко Дню ангела Николая

Привітання з днем ангела Миколи у картинках

С Днем ангела Николая в картинках

Какие еще будут церковные праздники в мае 2020 года, смотрите в православном календаре на сайте Факты ICTV.

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