Если захотелось побаловать себя чем-нибудь вкусным и необычным, можно приготовить традиционные испанские крокеты.

Это блюдо – обжаренный в панировке соус бешамель с различными наполнителями. Испанцы едят его как закуску.

Факты ICTV подобрали лучший рецепт испанских крокетов.

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Как приготовить испанские крокеты

Ингредиенты

1 куриная грудка среднего размера

100 г шампиньонов

200 г твердого сыра

3 яйца

1 стакан молока

100 г муки

100 г панировки

100 г сливочного масла

1 крупная луковица

1 л оливкового масла

соль

перец

Приготовление

Курицу отварить в воде до готовности. Во время приготовления бульон можно солить и перчить по вкусу. Снять с огня и остудить.

Почистить луковицу и порезать ее мелкими кусочками. Растопить на сковородке сливочное масло и обжарить на нем лук. Овощ должен стать прозрачным.

Помыть и почистить шампиньоны, порезать грибы и добавить к луку. Жарить еще 10 минут.

Добавить муку и готовить еще 3 минуты. Содержимое сковородки должно стать сухим и темным.

Затем сковородку нужно снять с плиты и добавить к грибам и луку молоко и бульон. С бульоном нужно не переборщить, смесь должна быть густой. Все хорошо перемешать.

Параллельно разобрать курицу на волокна. Добавить их к другим ингредиентам и смешать.

Переложить массу в глубокую тарелку и отправить на 9-12 часов в холодильник.

После паузы достать заготовку из холодильника. Сыр измельчить тонкими ломтиками.

Разделить смесь на равномерные кусочки. Сформировать из нее овальные бруски с ломтиками сыра внутри.

Подготовить тарелки с мукой, панировкой и взбитыми яйцами.

Готовые крокеты вывалять в муке, яйце, панировке. Желательно отправить их еще раз в холодильник на пару часов, но можно готовить и сразу. Разогреть на сковородке оливковое масло, его должно быть достаточно, крокеты должны хорошо прожариваться.

Жарить крокеты до готовности, достать из масла, выложить на салфетку, которая уберет лишний жир.

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