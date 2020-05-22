В США 72-летнего мужчину убили прямо во время группового видеочата в Zoom.

По версии следствия, главным подозреваемым является его 32-летний сын.

После убийства он бежал из дома и планировал спрятаться в пригороде, однако уже через час был задержан полицией штата Нью-Йорк.

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— Мы все просто общались, и вдруг увидели, что Дуайт упал, — рассказали в полиции участники видеочата.

Правоохранителям пока не удалось выяснить мотивы убийства.

Подозреваемый находится в больнице с незначительными травмами, которые получил во время бегства от полиции.

Напомним, Илон Маск запретил использование Zoom в своей компании SpaceX.