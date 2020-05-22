22 мая украинские верующие отмечают день перенесения мощей святого Николая Чудотворца. Праздник, который в народе называют “Весенним Николаем”, “Летним Николаем”, “Теплым Николаем”, ввел в церковный календарь нашей страны митрополит Ефрем в конце XI в.

Также сегодня отмечают Международный день биологического разнообразия — день, посвященный тому, чтобы убедиться, что Земля остается местом, где все существа — независимо от того, в какой среде они живут — могут не только выжить, но и процветать.

Именины празднуют: Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Окулина, Семен.

Народные приметы и традиции

Если на Николая идет дождь, будет хороший урожай.

Утренняя роса на Николая считается целебной, ею пытаются умыться для красоты и здоровья, походить по траве босиком.

Издавна считается, что Святой Николай покровительствует влюбленным, поэтому молодожены и те, кто собирался играть свадьбу, просили защиты и помощи у святого.

На этот религиозный праздник можно работать: по дому, по хозяйству, в саду и на огороде. Поэтому хозяйки в этот день старались привести дом в порядок, потому что святой не любит беспорядка.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Что нельзя делать сегодня

Нельзя стричься на Николая Чудотворца.

В этот день запрещено брать в руки ножницы.

На Николая нельзя отказывать никому, кто попросит вас о помощи, иначе за отказ помочь нуждающимся семь лет семья будет терпеть нищету и бедствия.

Ко дню Святого Николая нельзя иметь долг, иначе не будет финансового успеха весь год. Лучше раздать долги до праздника.

Какие еще будут церковные праздники в мае 2020 года, смотрите в православном календаре на сайте Факты ICTV.