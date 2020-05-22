В пятницу, 22 мая, Луна пребывает в знаке Телец. Это 30 лунный день.

В этот период у многих отмечается повышенная мыслительная способность, все дела будут благоприятно складываться.

Астрологи рекомендуют больше внимания уделить планированию будущего и заняться саморазвитием.

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22 мая хороший день, чтобы заниматься творчеством и любыми другими делами, которые не будут требовать скорости.

В 30 лунный день необходимо сконцентрироваться на самом важном.

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