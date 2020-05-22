Укрепляет иммунитет и улучшает тонус мышц: какие болезни лечит секс

Секс не может вылечить болезни, ведь этим должен заниматься врач. Хотя ученые давно рассказывают о положительных свойствах интимной близости.

О пользе секса для здоровья Фактам ICTV рассказала сексолог Оксана Ефремова.

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— Если у вас проблемы со здоровьем, лечиться сексом – примерно то же самое, что лечиться нормальным питанием, физической активностью и свежим воздухом, — отмечает специалист.

По ее словам, все это, в комплексе, помогает укрепить здоровье, но не заменяет лечение.

— Хороший секс с приятными эмоциями, со взаимодействием с близким человеком, с подходящей физической нагрузкой и оргазмом может укрепить иммунитет, сердечно-сосудистую систему, улучшить работу мозга, тонус мышц и кровообращение. А также порадовать вас гормональной порцией удовольствия, близости и радости, — рассказывает сексолог.

Поэтому если лечащий врач не запрещает сексуальную активность, наслаждайтесь ею с пользой для своего психического и физического здоровья.

— Только помните, что небезопасный секс болезни не лечит, а вызывает! Не забывайте о защите от инфекций, взаимном согласии на секс, физической и психологической безопасности контакта, и вперед заниматься профилактикой болезней, — отмечает Оксана Ефремова.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, как алкоголь влияет на секс в паре. Ведь в нашем обществе уже давно сложился стереотип, что спиртное способствует яркому сексу, однако это не более, чем миф.