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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 23 мая

23 мая украинские верующие отмечают день святого апостола Симона Зилота. Народное название праздника — Симонове зело или Семик.

Именины празднуют: Сидор, Киприан, Онисим, Таисия, Кирилл, Василий.

23 мая – День героев Украины, созданное в честь украинских военных. Также это день морской пехоты Украины.

Читайте: Календарь церковных праздников на май 2020

Народные приметы и традиции

  • традиционно женщины шли в лес за лечебным зельем, которое в этот день считалось более полезным и целебным;
  • если идет дождь — все лето будет дождливым;
  • сильный ветер с дождем — к теплой погоде;
  • весь день кучевые облака — погода улучшится;
  • активно летают пчелы — к солнечному дню.

Что нельзя делать сегодня

  • запрещается любой труд на земле: в день Симона вспашку считали настоящим грехом;
  • не рекомендуется заниматься домашней уборкой, стиркой и шитьем.

Этот день в истории

  • 1938 — убийство Евгения Коновальца советским агентом Павлом Судоплатовым.
  • 1949 — провозглашение Федеративной Республики Германия (ФРГ).
  • 1953 — депортация почти 37 тыс. литовских крестьян, отказавшихся вступать в советские колхозы.
  • 1984 — в США доказали, что пассивное курение вредит здоровью.

Напомним, Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2020 год. Также там упоминаются все посты и поминальные дни.

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