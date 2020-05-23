23 мая украинские верующие отмечают день святого апостола Симона Зилота. Народное название праздника — Симонове зело или Семик.
Именины празднуют: Сидор, Киприан, Онисим, Таисия, Кирилл, Василий.
23 мая – День героев Украины, созданное в честь украинских военных. Также это день морской пехоты Украины.
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Народные приметы и традиции
- традиционно женщины шли в лес за лечебным зельем, которое в этот день считалось более полезным и целебным;
- если идет дождь — все лето будет дождливым;
- сильный ветер с дождем — к теплой погоде;
- весь день кучевые облака — погода улучшится;
- активно летают пчелы — к солнечному дню.
Что нельзя делать сегодня
- запрещается любой труд на земле: в день Симона вспашку считали настоящим грехом;
- не рекомендуется заниматься домашней уборкой, стиркой и шитьем.
Этот день в истории
- 1938 — убийство Евгения Коновальца советским агентом Павлом Судоплатовым.
- 1949 — провозглашение Федеративной Республики Германия (ФРГ).
- 1953 — депортация почти 37 тыс. литовских крестьян, отказавшихся вступать в советские колхозы.
- 1984 — в США доказали, что пассивное курение вредит здоровью.
Напомним, Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2020 год. Также там упоминаются все посты и поминальные дни.