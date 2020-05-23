В субботу, 23 мая, Луна пребывает в знаке Близнецы. Это 2 лунный день.

Хорошее время для физических упражнений, лечебного голодания или диеты.

Астрологи рекомендуют в этот день набраться сил и правильно расставить приоритеты. Быстро будут возникать новые связи и знакомства.

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Составление сметы и планирование бюджета в субботу чаще всего удаются легко.

23 мая рекомендуется обрисовывать планы развития идей и накапливать силы.

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