В субботу, 23 мая, Луна пребывает в знаке Близнецы. Это 2 лунный день.
Хорошее время для физических упражнений, лечебного голодания или диеты.
Астрологи рекомендуют в этот день набраться сил и правильно расставить приоритеты. Быстро будут возникать новые связи и знакомства.
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Составление сметы и планирование бюджета в субботу чаще всего удаются легко.
23 мая рекомендуется обрисовывать планы развития идей и накапливать силы.
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