Европейский день соседей отмечают 24 мая. Праздник появился в 2000 году. Его придумал француз Атаназа Перифан.

Мужчина вместе с группой единомышленников создал ассоциацию Paris d’Amis в Париже. Члены организации собирали вещи и средства для соседей, которые оказались в трудном положении, помогали людям найти работу и просто общались.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках, чтобы вы могли прислать открытку любимым соседям.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, что делать, если соседи мешают спать.