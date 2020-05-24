Йога как физическая и духовная практика позволит оставаться в хорошей форме и обрести душевный покой. Это хорошая альтернатива не только спортзалу, но и визитам к психологу. Но как начать заниматься йогой?

Факты ICTV подготовили рекомендации по занятию йогой для начинающих, которые помогут настроится и полюбить это дело.

Йога для начинающих — что нужно знать

Выберите время и место для занятий

Лучше заниматься йогой на природе: в лесу, парке или возле реки. Рекомендуется делать это рано утром или на закате, чтобы лишний шум не отвлекал. Если есть любимый уголок природы, можно начать заниматься там.

Если нет возможности выходить на природу, можно обустроить место для занятия йогой на балконе. Для этого понадобиться только коврик.

При выборе времени ориентируйтесь на свои привычки: утро и вечер — одинаково отличное время для занятия йогой.

Читайте: Новая йога: Джорджина Родригес похвасталась соблазнительными формами из спортзала

Подберите плейлист

Выберите музыку, которая поможет вам сосредоточиться. Это могут быть записи для медитации или просто любимые треки, которые позволят погрузиться в себя. Главное, они должны быть спокойными. Динамичная музыка не подходит.

Прислушивайтесь к своему телу

Не стремитесь сразу освоить самые сложные асаны. Начинайте с малого — простых и легких позиций. Также не переусердствуйте с длительностью тренировок: для начала занимайтесь по 10-15 минут. Не нагружайте сильно организм. После йоги вы должны чувствовать себя бодрыми. Болезненные ощущения после практик сразу отобьют желание заниматься йогой.

Медитируйте

Неплохо дополнить йогу медитациями. Они помогут успокоиться. Кроме того, медитация — хороший способ настроиться на продуктивный день или же расслабиться после тяжелой работы.

Установите цели

Четко понимайте для чего вам нужны занятия йогой. Если вы решили подтянуть своей тело, ведите дневник своих успехов: записывайте потерянные килограммы или новые показатели на ленте для измерения талии.

В практике йоги более 300 асан, но мы подготовили самые простые позы йоги для начинающих.

Топ-5 простых поз йоги для новичков

Поза дерева

Поможет справиться с нарушениями осанки.

Поза вытянутого треугольника

Помогает расслабиться после тяжелого рабочего дня. С ее помощью можно снять напряжение с шеи и спины.

Поза собаки мордой вниз

Эта асана также помогает снять усталость. Также она полезна для спины и ЖКТ.

Поза бабочки

Отлично подойдет для женщин, в частности для беременных.

Поза воина

Поза полезна для мышц и дыхательной системы.

Напомним, ранее голливудские звезды поделились пользой и достижениями от занятия йогой.