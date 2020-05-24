Синоптики прогнозируют на воскресенье, 24 мая, значительные дожди на западе Украины, умеренные — в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

На остальной территории страны — без существенных осадков.

В южных областях температура воздуха +15 +18, на севере — от +13 до +15.

На западе +12 +14, на Закарпатье — до +18.

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В восточных регионах +15 +17, в центре — от +14 до +16.

В Киеве сегодня сухо, в течение дня температура будет колебаться в пределах +13 +15.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на лето 2020. По данным метеорологов, летом температура воздуха может достигнуть +40, что связано с изменениями климата.