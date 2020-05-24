Ураза-байрам 2020: история и традиции праздника

В 2020 году Ураза-байрам отмечают 24 мая. Это священный исламский праздник, день милосердия, добра и благодарности.

Согласно исламскому календарю день начинается с заходом солнца, поэтому празднование Ураза-байрам начнется вечером 23 мая.

История

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — это большое празднование завершения Рамадана, месяца строгого поста и молитв.

В этот день мусульмане благодарят Аллаха за все испытания и трудности, ведь милость на небесах получат только те, кто преданно следовал всем предостережениям Рамадана.

Ураза-байрам считается вторым важнейшим мусульманским праздником после Курбан-Байрама. Он символизирует духовность и возрождение, и свою благодарность верующие (в частности, все совершеннолетние мужчины) выражают через праздничную молитву айт-намаз.

К Ураза мусульмане готовятся накануне.

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Традиции

В праздничные дни верующие приветствуют друг друга словами Ид Мубарак, что значит Благословенного праздника!

что значит Обязательно нужно совершить омовение и надеть лучшую новую одежду.

Принято жертвовать нуждающимся, помогать продуктами и деньгами. Милостыня символизирует покаяние за свои грехи.

Праздничное застолье в семейном кругу, обязательные подарки для всех членов семьи.

Женщины готовят лучшие праздничные блюда и убирают в домах.

В связи с пандемией коронавируса во многих мусульманских странах власти настойчиво рекомендуют отмечать праздник Ураза-Байрам в узком семейном кругу.

Запреты

Любая работа на земле считалась грехом.

Запрещалось ссориться, выяснять отношения и кричать на детей.

Приходить в гости без подарков или в старой одежде считалось большим неуважением к празднику.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Курбан-байрам и Ураза-байрам получат статус государственных религиозных праздников в Украине. Он пообещал подписать указ в ближайшее время.