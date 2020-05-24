Ежегодно 24 мая в Украине отмечают День славянской письменности и культуры. Его начали праздновать согласно указу Президента от 17 сентября 2004 года.

Выбрали эту дату потому, что 24 мая чтят память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Именно они сыграли значительную роль в развитии и становлении славянской литературы и культуры.

Кирилл и Мефодий переводили на славянский язык церковные книги, писали оригинальные произведения, проповедовали православие, открывали при церквях школы. А еще они упорядочили славянский алфавит и перевели на церковнославянский язык Евангелие.

Кстати, святого Кирилла считают автором глаголицы. Именно она легла в основу кириллицы — систему письма, на основе которой составляли алфавит много славянских народов.

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