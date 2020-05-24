24 мая — День славянской письменности и культуры, установленный в Украине указом президента от 17 сентября 2004 года.
В этот день вспоминают создателей славянской письменности – святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Именно благодаря им в 863 году появилась азбука, которую назвали кириллицей в честь одного из братьев.
С 1999 года 24 мая отмечается Европейский день парков, потому что именно в этот день в Швеции был создан первый из девяти национальных парков на континенте.
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Православная церковь чтит память святого мученика Мокия, которого в народе называют Мокрым. Обычно 24 мая бывают дожди.
В народе также отмечают Арины капустницы. Когда-то в этот день женщины сажали огурцы и капусту, чтобы был на них урожай.
День ангела 24 мая отмечают: Александр, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Мокий, Никодим и Ростислав.
Приметы на 24 мая:
- Дождь на Мокия – к влажному лету.
- Если закат солнца багряный – лето будет с грозами.
- Туман стелется землей – эта примета предупреждает о приближении бури.
- Если 24 мая сухо и жарко, лето будет засушливым.
- Чтобы волосы были красивыми и густыми, надо вымокнуть под дождем.
Что нельзя делать 24 мая:
- Селяне не работают в поле, чтобы град не побил посевы.
- Желательно ничего никому не давать, потому что в семью может прийти бедность.
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