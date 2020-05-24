24 мая — День славянской письменности и культуры, установленный в Украине указом президента от 17 сентября 2004 года.

В этот день вспоминают создателей славянской письменности – святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Именно благодаря им в 863 году появилась азбука, которую назвали кириллицей в честь одного из братьев.

С 1999 года 24 мая отмечается Европейский день парков, потому что именно в этот день в Швеции был создан первый из девяти национальных парков на континенте.

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Православная церковь чтит память святого мученика Мокия, которого в народе называют Мокрым. Обычно 24 мая бывают дожди.

В народе также отмечают Арины капустницы. Когда-то в этот день женщины сажали огурцы и капусту, чтобы был на них урожай.

День ангела 24 мая отмечают: Александр, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Мокий, Никодим и Ростислав.

Приметы на 24 мая:

Дождь на Мокия – к влажному лету.

Если закат солнца багряный – лето будет с грозами.

Туман стелется землей – эта примета предупреждает о приближении бури.

Если 24 мая сухо и жарко, лето будет засушливым.

Чтобы волосы были красивыми и густыми, надо вымокнуть под дождем.

Что нельзя делать 24 мая:

Селяне не работают в поле, чтобы град не побил посевы.

Желательно ничего никому не давать, потому что в семью может прийти бедность.

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