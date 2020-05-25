День филолога — поздравления в открытках и стихах

День филолога отмечают 25 мая.
В этот день поздравляют преподавателей, учителей языков и литературы, лингвистов, переводчиков, библиотекарей, литературоведов и всех, кто имеет филологическое образование.
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Факты ICTV собрали поздравления в открытках и стихах ко Дню филолога.
Сегодня не привычный день,
Ведь это — день филолога!
Желаем больше счастья всем,
Чтоб были вечно молоды.
Но не так важны пожеланья,
Как вдохновение в делах.
Чтоб исполнялись желанья,
Нужно поверить на словах!
***
С Днем филолога поздравлю
Всех, кто дружит с языками.
В речи грамотной и чистой
Не угнаться нам за вами.
Взрослым вы нужны и детям,
Вы весь мир учить готовы,
Потому что все на свете
Знают: первым было слово.
Вам филологи удачи
Пожелать хочу во всем
И всем людям пожелаю
Я следить за языком.
***
Слов прекрасных вы мастера,
Культурная подмога,
Пусть легкой будет
Филологам дорога!
Мы поздравляем с вашим днем,
Шлем горячий вам привет!
Салюты в вашу честь пусть звучат
Громко на весь свет!
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