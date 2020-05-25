День филолога — поздравления в открытках и стихах

День филолога отмечают 25 мая.

В этот день поздравляют преподавателей, учителей языков и литературы, лингвистов, переводчиков, библиотекарей, литературоведов и всех, кто имеет филологическое образование.

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Факты ICTV собрали поздравления в открытках и стихах ко Дню филолога.

Сегодня не привычный день,

Ведь это — день филолога!

Желаем больше счастья всем,

Чтоб были вечно молоды.

Но не так важны пожеланья,

Как вдохновение в делах.

Чтоб исполнялись желанья,

Нужно поверить на словах!

***

С Днем филолога поздравлю

Всех, кто дружит с языками.

В речи грамотной и чистой

Не угнаться нам за вами.

Взрослым вы нужны и детям,

Вы весь мир учить готовы,

Потому что все на свете

Знают: первым было слово.

Вам филологи удачи

Пожелать хочу во всем

И всем людям пожелаю

Я следить за языком.

***

Слов прекрасных вы мастера,

Культурная подмога,

Пусть легкой будет

Филологам дорога!

Мы поздравляем с вашим днем,

Шлем горячий вам привет!

Салюты в вашу честь пусть звучат

Громко на весь свет!

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