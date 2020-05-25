Гороскоп на май 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на май составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

В первых числах мая происходит важная ингрессия: Лунные узлы меняют ось знаков зодиака. Северный узел переместится из Рака в Близнецы, а Южный узел – из Козерога в знак Стрельца. В этих знаках узлы будут до января 2022 года и создают фон, на котором будут разворачиваться события.

Узлы определяют общее направление движения, стержень событий, показывают кармическую задачу очередного этапа.

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Южный узел – это результат того, что мы делали в прошлом.

Северный узел – это вектор развития, возможность изменить нашу карму, указывает необходимые предпочтения, которыми нужно руководствоваться для получения нового опыта.

Северный Узел в Близнецах связан с обучением и информацией. Люди могут решать задачи, если понимают государственные процессы, воспринимают общественные настроения – эту базу дает Южный Узел в Стрельце. Для Близнецов и Стрельцов наступает важный период перемен в ближайшие полтора года.

Гороскоп для Овнов

Не бойтесь действовать, ведь это поможет окружающим разглядеть ваш талант и индивидуальность. Не упускайте случай продемонстрировать готовность отстаивать свои принципы, благодаря этому появится возможность карьерного роста. Достижение целей может быть связано с мужчинами, а также с конкуренцией. Успех вероятен для тех, кто не плывет по течению, а сам создает возможности, чтобы проявить себя, а также, расширяет свой круг общения.

Гороскоп для Тельцов

Придется столкнуться с ситуациями, в которых почувствуете себя неуверенно, а это влечет за собой излишнюю эмоциональность. Возможна путаница в финансах, заблуждения относительно перспектив и реалистичности рабочих проектов, а также личных и деловых взаимоотношений. Неблагоприятное время для переездов, а также семейных мероприятий, связанных с перемещениями. Особую осторожность следует соблюдать в вопросах лечения, так как возможна побочная реакция на медикаменты.

Гороскоп для Близнецов

Многие люди становятся активными и энергичными, особенно в вопросах заработка. Ваш талант поможет в создании прекрасных вещей, а также в разработке новых проектов и в получении дополнительных навыков в профессиональной деятельности. Для дружеских контактов, установления новых связей, не отягощенных серьезными рабочими вопросами, подходящее время. Стоит избирательно относиться к информации, которая поступает к вам со всевозможных источников.

Гороскоп для Раков

Общение и развивающие занятия с детьми доставит всем удовольствие. Хороший период для исследований, в том числе деловых и финансовых вопросов. Благоприятно решение вопросов совместных ресурсов, распределения прибыли, налогов, долгов, а также наследства и алиментов. Повышается ваша способность воздействовать на ближайшее окружение. Возможны новые полезные связи, необычный поворот в отношениях с коллегами и партнерами. Усиливается творческое мышление, способность понимать истинную суть вещей.

Гороскоп для Львов

Сила воли, изобретательность и напор в этот период дадут вам возможность многое изменить и удачно решить важные вопросы. Хорошее время для трансформации стиля и методов работы, замены устаревшего оборудования и техники. Подходящий период для преобразования или окончания изживших себя личных или деловых отношений. Смело обращайтесь в официальные органы, особенно для получения льгот, скидок и субсидий, если есть такая необходимость.

Гороскоп для Дев

Концентрированное и конкретное мышление, является основанием для не очень быстрого, но продолжительного успеха в узко ограниченной сфере деятельности. Благоприятны обучения любого рода, а также завязывание новых отношений, которые должны быть продолжительными. Материал, собранный в течение ближайшего месяца, будет усвоен и пригодится в будущем. Удачно протекают визиты к начальству, влиятельным людям. Прислушайтесь к совету пожилых людей, опытных специалистов.

Гороскоп для Весов

В общественной деятельности или романтических отношениях возникают затруднения. Могут напомнить о себе напряженные ситуации и события из прошлого. Хороший период для того, чтобы качественно изменить свои любовные или семейные отношения, разорвать рутинные связи, отбросить в своей жизни все, что на данном этапе тормозит вас. Вероятно, если вы не сделаете это сами, это сделают за вас обстоятельства или воля других людей. Это хорошее время для возобновления взаимоотношений, объяснений, устранения давнего конфликта.

Гороскоп для Скорпионов

Усиливается интуитивное восприятие информации, воображение может разыграться и настроить как на положительный, так и отрицательный лад. Следует быть осторожными с шутками, так как окружающие вас люди склонны воспринимать все на свой счет и обижаться. Если у вас есть секреты, то это может стать достоянием общественности. Сосредоточьтесь на себе и своих потребностях, в этом месяце вы сможете заложить фундамент дальнейшего развития и процветания, понять перспективы и целесообразность вложения ресурсов в ваши проекты.

Гороскоп для Стрельца

Вы сможете увидеть скрытый потенциал в происходящих событиях, что позволит навести порядок в ваших делах. Создаются благоприятные условия для определенного погружения в себя, тем самым, появляется гармония внутреннего состояния. Интуиция, творческие способности, вдохновение и понимание психологии людей – дадут хороший шанс для успешного ведения дел, возобновления личных и деловых взаимоотношений. Уделите время детям, это хороший период для привития им культурных и духовных ценностей.

Гороскоп для Козерогов

Возникают сложности в жизненных сферах, связанных с профессией, социальным статусом, чувством долга. Май будет знаменован возвратом к прошлому, остановкой во многих делах, но это остановка очень полезна перед новым стартом. Благоприятный период для научных исследований, появляется тонкое видение перспектив. У вас все возможности для того, чтобы правильно подкорректировать свои планы на будущее. Возможно возобновление взаимоотношений, которые казались давно потерянными. Старшие родственники помогут в решении трудных вопросов.

Гороскоп для Водолеев

Усиливается изобретательность и инициативность, возможны успехи в личной и общественной жизни. Хороший период для борьбы за независимость, однако, предрасположенность к спонтанным поступкам, особенно, если речь идет о защите собственной свободы, вызывает недоумение окружающих. Формируются подходящие условия для достижения общей цели, возобновления прежних отношений, хорошо идет коллективная работа, особенно с давними партнерами. Хороший период для покупки или внедрения новых технологий, современной техники, компьютерных разработок.

Гороскоп для Рыб

От вас требуется выдержка, спокойствие и концентрация, иначе, можно потерять благоприятные возможности. Проявляйте осторожность в поездках, будьте внимательны при работе с документами. Прежде чем что-то сказать, стоит хорошо подумать, так как усиливается фантазия и склонность к иллюзиям. Если вы сможете направить эту энергию в творческое русло, то месяц будет отмечен высокой производительностью. Отодвинутые на длительный период дела сегодня могут быть благополучно разрешены. Таким же благоприятным этот период будет для планирования долгосрочных проектов.

Ранее Факты ICTV публиковали финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.