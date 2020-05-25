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Факты / Lifestyle

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020

Подробный гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 мая 2020 для всех знаков зодиака

На вас свалится много информации, захочется быть более активными, а для успешной деятельности необходимы разнообразие и перемены. На неделе контакты и корреспонденция станут главными сферами жизни. Взаимоотношения и совместная деятельность с братьями, сестрами и соседями особенно эффективна в этот период. Усиливается влечение к представителям противоположного пола, возможно, возобновление прежних любовных связей, однако, истинное положение вещей увидеть и осознать сложно.

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Гороскоп для Овнов

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 мая 2020 для всех знаков зодиакаКонтакты и информация — главные сферы ваших интересов и деятельности в этот период. От вас требуется решительность в самовыражении, сдержанность в проявлении эмоций. Внешние обстоятельства требуют демонстрации сильных качеств, чувствуются силы, которые создают условия, при которых необходимо постоянно возвращаться к прошлому. Склонны к спонтанным поступкам, особенно, если речь идет о защите собственной свободы. Хороший период для борьбы за независимость.

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 мая 2020 для всех знаков зодиакаСейчас вы имеете все шансы достичь финансовой независимости и защищенности. Пользуйтесь своими ресурсами – вы обладаете естественным, инстинктивным пониманием всего, что связано с экономикой, финансами, торговлей и оценкой стоимости товаров. Уделите внимание имущественным вопросам, пришло время для того, чтобы приобрести крупные вещи, длительного пользования, для улучшения комфорта. Ваша внутренняя сила сейчас во внешнем спокойствии и давних взаимоотношениях. Не время заводить новые знакомства.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 мая 2020 для всех знаков зодиакаЭто время гордиться собой. Возникают обстоятельства, благодаря которым вы становитесь более волевым и динамичным человеком. Если вы хотите воспользоваться преимуществами позитивного потенциала этого периода, продемонстрируйте свою силу и решимость, работайте эффективнее, будьте добры по отношению к окружающим. У вас появляется возможность занять доминирующее положение, быть главным действующим лицом в любой ситуации. В течение недели вам предоставляются шансы для изменения привычного уклада жизни в выгодную для себя сторону.

Гороскоп для Раков

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 мая 2020 для всех знаков зодиакаСклонны уходить в себя. Вокруг вас тайны, загадки, мистические совпадения, смысл которых следует искать больше во внутренней жизни, чем во внешней. Осознание по многим событиям и жизненным ситуациям происходит тогда, когда вы изолированы от других людей. В мир вы возвращаетесь полны энтузиазма. Медитация в любой форме является предметом первой необходимости. В этот период возможно повторение ошибок прошлого, а ваша задача — видеть в каждом событии знак и корректировать ваше поведение.

Гороскоп для Львов

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 мая 2020 для всех знаков зодиакаВ этот период времени следует направить свою энергию на повышение своих профессиональных навыков. Хорошее время для переговоров с начальством о перспективах своей деятельности, у молодых людей – для выбора профессии. Ваши амбиции направлены на то, чтобы сделать что-то масштабное, достичь широкого признания за свой вклад и усилия. Все, чем бы вы ни занимались, должно быть жизненно важным для вас, должно нравиться, только в этом случае возможен успех и социальное уважение.

Гороскоп для Дев

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 мая 2020 для всех знаков зодиакаОбщественные события помогут вам оказаться в эти дни в центре внимания, а это значит, что окружающие заметят ваши таланты и обаяние. Этот период затрагивает взаимоотношения и деятельность, связанную с престарелыми родственниками, начальством или представителями власти. Вашему продвижению в это время может помочь также правильно подобранный имидж, доброжелательность, дипломатичность, умение находить подход к людям и, естественно, личное обаяние. Неделя принесет благоприятные возможности в карьере и социальной жизни.

Гороскоп для Весов

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 мая 2020 для всех знаков зодиакаВ этот период вы можете наладить и укрепить взаимоотношения с зарубежными партнерами. Появляются перспективы в сфере культуры и общественной жизни. Изучение иностранных языков, чтение книг о дальних странах, размышление о них, просмотр документальных фильмов освещающих жизнь других народов – это то, что помогает вам обрести дополнительные инструменты и в будущем применить их. Для хорошего самочувствия очень важны сейчас физические нагрузки.

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 мая 2020 для всех знаков зодиакаУсиливается впечатлительность и податливость внешней эмоциональной атаке. Появляется склонность к пустяковым секретам, особенно в отношении информации, которая кажется вам важной, из-за чего происходит нерациональное расходование ресурсов. Идите к своим целям прямой дорогой, не сворачивайте и вы многого сможете добиться. Творческий потенциал растет, возрастает интерес к противоположному полу, вы становитесь раскованными, смелыми, активными в вопросах любви, легче идете на контакт, но не торопитесь развивать взаимоотношения.

Гороскоп для Стрельца

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 мая 2020 для всех знаков зодиакаНа первый план выступят влияние, которое вы оказываете на окружающих. Это хорошее время для решения юридических вопросов, контрактов, переговоров. Наиболее эффективно сотрудничество с давними, проверенными партнерами. Хороший период для примирения, как с брачными, так и с деловыми партнерами. Эта неделя благоприятна для пересмотра договоров, внесения изменений в существующие проекты, политической и общественной деятельности.

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 мая 2020 для всех знаков зодиакаМожете разочароваться во взаимоотношениях, особенно рабочих. Возможно возникновение романтических связей на работе, успехи в социальной сфере. Вы можете начать работать с теми людьми, с которыми вместе выполняли в прошлом определенные обязательства. Физически активная атмосфера, окружающая вас в этот период, способствует общению и деятельности, особенно связанной с братьями, сестрами и соседями. Вы находитесь в потоке информации, не говоря уже о целом ряде идей, разработанных вами.

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 мая 2020 для всех знаков зодиакаМного усилий уходит на формирование своей личности, ваша энергетика значительно увеличивается, можете легко управлять другими. В этот период вы часто оказываетесь в ситуациях, когда нужно проявить смекалку, а различные головоломки и игры, стимулируют вашу интеллектуальную деятельность. Ваши слова воспринимает публика, в связи с чем, очень полезно заняться самопрезентацией, рекламой, хорошие результаты принесет проведение прямых эфиров или видео встречи в интернете.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 мая 2020 для всех знаков зодиакаЭто период физической активности. Обстоятельства пробуждают в вас дух соперничества, агрессию. Вы испытываете потребность расходовать свою психическую энергию, но вам сложно определиться, куда именно, так как склонны действовать в разных направлениях одновременно. Солнечная энергия этого периода направлена на вашу семью, домашние хлопоты и вопросы, связанные с домом или собственностью. Если вы не связаны семейными узами, то на первый план выступят практические или психологические вопросы, которые нужно решать, чтобы обеспечить себе надежный тыл и защиту.

Ранее Факты ICTV публиковали финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.

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