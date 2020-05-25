Гороскоп на неделю, с 25 по 31 мая 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

На вас свалится много информации, захочется быть более активными, а для успешной деятельности необходимы разнообразие и перемены. На неделе контакты и корреспонденция станут главными сферами жизни. Взаимоотношения и совместная деятельность с братьями, сестрами и соседями особенно эффективна в этот период. Усиливается влечение к представителям противоположного пола, возможно, возобновление прежних любовных связей, однако, истинное положение вещей увидеть и осознать сложно.

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Гороскоп для Овнов

Контакты и информация — главные сферы ваших интересов и деятельности в этот период. От вас требуется решительность в самовыражении, сдержанность в проявлении эмоций. Внешние обстоятельства требуют демонстрации сильных качеств, чувствуются силы, которые создают условия, при которых необходимо постоянно возвращаться к прошлому. Склонны к спонтанным поступкам, особенно, если речь идет о защите собственной свободы. Хороший период для борьбы за независимость.

Гороскоп для Тельцов

Сейчас вы имеете все шансы достичь финансовой независимости и защищенности. Пользуйтесь своими ресурсами – вы обладаете естественным, инстинктивным пониманием всего, что связано с экономикой, финансами, торговлей и оценкой стоимости товаров. Уделите внимание имущественным вопросам, пришло время для того, чтобы приобрести крупные вещи, длительного пользования, для улучшения комфорта. Ваша внутренняя сила сейчас во внешнем спокойствии и давних взаимоотношениях. Не время заводить новые знакомства.

Гороскоп для Близнецов

Это время гордиться собой. Возникают обстоятельства, благодаря которым вы становитесь более волевым и динамичным человеком. Если вы хотите воспользоваться преимуществами позитивного потенциала этого периода, продемонстрируйте свою силу и решимость, работайте эффективнее, будьте добры по отношению к окружающим. У вас появляется возможность занять доминирующее положение, быть главным действующим лицом в любой ситуации. В течение недели вам предоставляются шансы для изменения привычного уклада жизни в выгодную для себя сторону.

Гороскоп для Раков

Склонны уходить в себя. Вокруг вас тайны, загадки, мистические совпадения, смысл которых следует искать больше во внутренней жизни, чем во внешней. Осознание по многим событиям и жизненным ситуациям происходит тогда, когда вы изолированы от других людей. В мир вы возвращаетесь полны энтузиазма. Медитация в любой форме является предметом первой необходимости. В этот период возможно повторение ошибок прошлого, а ваша задача — видеть в каждом событии знак и корректировать ваше поведение.

Гороскоп для Львов

В этот период времени следует направить свою энергию на повышение своих профессиональных навыков. Хорошее время для переговоров с начальством о перспективах своей деятельности, у молодых людей – для выбора профессии. Ваши амбиции направлены на то, чтобы сделать что-то масштабное, достичь широкого признания за свой вклад и усилия. Все, чем бы вы ни занимались, должно быть жизненно важным для вас, должно нравиться, только в этом случае возможен успех и социальное уважение.

Гороскоп для Дев

Общественные события помогут вам оказаться в эти дни в центре внимания, а это значит, что окружающие заметят ваши таланты и обаяние. Этот период затрагивает взаимоотношения и деятельность, связанную с престарелыми родственниками, начальством или представителями власти. Вашему продвижению в это время может помочь также правильно подобранный имидж, доброжелательность, дипломатичность, умение находить подход к людям и, естественно, личное обаяние. Неделя принесет благоприятные возможности в карьере и социальной жизни.

Гороскоп для Весов

В этот период вы можете наладить и укрепить взаимоотношения с зарубежными партнерами. Появляются перспективы в сфере культуры и общественной жизни. Изучение иностранных языков, чтение книг о дальних странах, размышление о них, просмотр документальных фильмов освещающих жизнь других народов – это то, что помогает вам обрести дополнительные инструменты и в будущем применить их. Для хорошего самочувствия очень важны сейчас физические нагрузки.

Гороскоп для Скорпионов

Усиливается впечатлительность и податливость внешней эмоциональной атаке. Появляется склонность к пустяковым секретам, особенно в отношении информации, которая кажется вам важной, из-за чего происходит нерациональное расходование ресурсов. Идите к своим целям прямой дорогой, не сворачивайте и вы многого сможете добиться. Творческий потенциал растет, возрастает интерес к противоположному полу, вы становитесь раскованными, смелыми, активными в вопросах любви, легче идете на контакт, но не торопитесь развивать взаимоотношения.

Гороскоп для Стрельца

На первый план выступят влияние, которое вы оказываете на окружающих. Это хорошее время для решения юридических вопросов, контрактов, переговоров. Наиболее эффективно сотрудничество с давними, проверенными партнерами. Хороший период для примирения, как с брачными, так и с деловыми партнерами. Эта неделя благоприятна для пересмотра договоров, внесения изменений в существующие проекты, политической и общественной деятельности.

Гороскоп для Козерогов

Можете разочароваться во взаимоотношениях, особенно рабочих. Возможно возникновение романтических связей на работе, успехи в социальной сфере. Вы можете начать работать с теми людьми, с которыми вместе выполняли в прошлом определенные обязательства. Физически активная атмосфера, окружающая вас в этот период, способствует общению и деятельности, особенно связанной с братьями, сестрами и соседями. Вы находитесь в потоке информации, не говоря уже о целом ряде идей, разработанных вами.

Гороскоп для Водолеев

Много усилий уходит на формирование своей личности, ваша энергетика значительно увеличивается, можете легко управлять другими. В этот период вы часто оказываетесь в ситуациях, когда нужно проявить смекалку, а различные головоломки и игры, стимулируют вашу интеллектуальную деятельность. Ваши слова воспринимает публика, в связи с чем, очень полезно заняться самопрезентацией, рекламой, хорошие результаты принесет проведение прямых эфиров или видео встречи в интернете.

Гороскоп для Рыб

Это период физической активности. Обстоятельства пробуждают в вас дух соперничества, агрессию. Вы испытываете потребность расходовать свою психическую энергию, но вам сложно определиться, куда именно, так как склонны действовать в разных направлениях одновременно. Солнечная энергия этого периода направлена на вашу семью, домашние хлопоты и вопросы, связанные с домом или собственностью. Если вы не связаны семейными узами, то на первый план выступят практические или психологические вопросы, которые нужно решать, чтобы обеспечить себе надежный тыл и защиту.

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