Хатико из Уханя: пес три месяца ждал умершего от Covid-19 хозяина

7-летняя собака Сяо Бао терпеливо ждала три месяца своего хозяина, который скончался от Covid-19 в больнице китайского Уханя.

Животное кормили все это время сотрудники медучреждения.

Владелец собаки умер через пять дней после поступления в больницу, но собака продолжала ждать хозяина.

Через три месяца после смерти владельца собаку передали в приют.

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— Она никогда не покидала больницу. Это было невероятно трогательно и так преданно, — рассказал мужчина, который присматривал за собакой в больнице.

Напомним, в США лабрадор стал почетным доктором наук Политехнического университета Вирджинии в США.