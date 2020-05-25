Во вторник, 26 мая, дожди и грозы охватят всю территорию Украины.

Температура воздуха на юге — от +17 до +19 на севере до +15.

В западных регионах +13 +16, на Закарпатье до +20.

На востоке и в центре страны в пределах +14 +17.

В Киеве дождь, гроза, ночью 9-11, а днем ​​13-15 градусов тепла.

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В среду, 27 мая, погода не изменится — снова осадки, однако немного потеплеет.

На юге и востоке — до +21, в центральных областях — от +17 до +20.

В северных регионах +19, на западе в среднем +18, но местами столбик термометра будет подниматься до +20.

В столице осадки, ночью 9-11, днем ​​от +17 до +19.

На четверг, 28 мая, синоптики снова прогнозируют дожди и грозы, а температура повысится еще на несколько градусов.

В восточных областях +24, на юге +22.

На севере и в центре — от +18 до +21.

На западе в среднем +18.

В Киеве дождь, ночью 8-10, днем ​​19-21 выше нуля.

В пятницу, 29 мая, циклон задержится над территорией Украины, поэтому дожди не прекратятся.

На востоке +20 +24, на юге +16 +22, в центре страны +19 +22.

В северных областях +16 +21, на западе +15 +17.

В Киеве осадки, ночью 11-13, днем ​​17-19 градусов тепла.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на лето 2020. По данным метеорологов, летом температура воздуха может достигнуть +40, что связано с изменениями климата.