Во вторник, 26 мая, дожди и грозы охватят всю территорию Украины.
Температура воздуха на юге — от +17 до +19 на севере до +15.
В западных регионах +13 +16, на Закарпатье до +20.
На востоке и в центре страны в пределах +14 +17.
В Киеве дождь, гроза, ночью 9-11, а днем 13-15 градусов тепла.
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В среду, 27 мая, погода не изменится — снова осадки, однако немного потеплеет.
На юге и востоке — до +21, в центральных областях — от +17 до +20.
В северных регионах +19, на западе в среднем +18, но местами столбик термометра будет подниматься до +20.
В столице осадки, ночью 9-11, днем от +17 до +19.
На четверг, 28 мая, синоптики снова прогнозируют дожди и грозы, а температура повысится еще на несколько градусов.
В восточных областях +24, на юге +22.
На севере и в центре — от +18 до +21.
На западе в среднем +18.
В Киеве дождь, ночью 8-10, днем 19-21 выше нуля.
В пятницу, 29 мая, циклон задержится над территорией Украины, поэтому дожди не прекратятся.
На востоке +20 +24, на юге +16 +22, в центре страны +19 +22.
В северных областях +16 +21, на западе +15 +17.
В Киеве осадки, ночью 11-13, днем 17-19 градусов тепла.
Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на лето 2020. По данным метеорологов, летом температура воздуха может достигнуть +40, что связано с изменениями климата.