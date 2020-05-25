Одиннадцать советов, как учить английский по фильмам с субтитрами, читайте в материале Фактов ICTV.

Это интересно и продуктивно. Вы быстро пополните словарный запас, научитесь воспринимать иностранную речь на слух и, что немаловажно, попрактикуете живой некнижный английский. А еще узнаете много шуток, сленговых слов, идиом и устоявшихся фраз, которые употребляют носители языка.

Выбирайте фильмы в соответствии со своим уровнем

Если у вас начальный уровень (Beginner или Elementary), можно начать обучение с мультфильмов. В них максимально простая лексика, нет сложной грамматики, а скорость речи персонажей не такая высокая, поэтому ее сможет понять новичок.

Если ваш уровень Pre-Intermediate и выше (хороший школьный уровень, предполагающий словарный запас не меньше 1 500–2 000 слов), можно учить английский по фильмам и сериалам.

Англоязычные сериалы смотреть немного проще, чем фильмы. Вы привыкаете к голосам одних и тех же актеров, от серии к серии в них повторяется одинаковая лексика. Уже через несколько эпизодов вы заметите, что стали лучше понимать английскую речь.

Читайте: Как практиковать английский онлайн – советы и полезные ресурсы

Смотрите знакомые фильмы

Начинайте с любимых кинофильмов, которые знаете наизусть. Этот прием подойдет даже тем, у кого есть трудности с восприятием английской речи на слух, а также всем начинающим. Вам будет понятен и интересен сюжет и не придется останавливать видео на паузу, чтобы найти в словаре перевод незнакомых слов.

Когда ваш английский станет лучше и вы привыкнете хорошо различать иностранную речь на слух, приступайте к просмотру новых фильмов.

Ориентируйтесь на ваши интересы

Смотрите только то, что вызывает интерес, и не ограничивайтесь одними фильмами. Можете разнообразить обучение выпусками новостей, ТВ-шоу, интервью знаменитостей и рекламными роликами.

Ориентируетесь также на профессиональные интересы. Юристам будут полезны фильмы об адвокатах и полицейских, а врачам можно посмотреть Доктор Хаус. Этот прием поможет быстро выучить профессиональную лексику.

Включайте субтитры только на английском языке

Когда вы только начнете смотреть англоязычные фильмы, может возникнуть желание включить субтитры на родном языке. Однако это ошибка. Преподаватели в один голос утверждают, что субтитры должны быть только на языке оригинала. Постепенно вы начнете понимать слова без сопроводительного текста.

Когда ваш уровень английского будет достаточно хорошим, начинайте смотреть фильмы на языке оригинала без субтитров. Этот прием очень быстро подтянет английский до уровня носителя.

Начинайте просмотр с коротких сцен

Не пытайтесь за один раз посмотреть двухчасовой фильм. Начните с небольших отрывков продолжительностью 2–5 минут. Если после одного просмотра вы почти ничего не поняли, пересмотрите эпизод еще два–три раза.

Выписывайте и запоминайте незнакомые слова

Останавливайте видео на паузу, выписывайте незнакомые слова и сразу ищите их перевод в словаре или, например, в Google-переводчике. Так вы быстрее запомните новую лексику и начнете использовать ее на практике. А еще такой прием отлично развивает интуитивное восприятие иностранного языка – вы научитесь понимать смысл из контекста.

Пересматривайте видео несколько раз

Чтобы легче и быстрее запомнить новые слова, советуем следующий прием: пересмотрите фильм спустя три-семь дней, но уже без субтитров. Во время повторного просмотра не пользуйтесь словарем или Google-переводчиком. Так вы сможете закрепить лексику и лучше развить понимание английской речи на слух.

Используйте технические возможности видеоплеера

Любой современный видеоплеер имеет опцию замедленного воспроизведения. Если герои фильма или сериала говорят слишком быстро и неразборчиво, уменьшите скорость примерно на 25–50% – звук не исказится, но вам будет легче понять, о чем речь.

Не стремитесь к 100% переводу

У перфекционистов может возникнуть желание переводить 100% незнакомых слов и выражений. В реальности это совершенно выматывающая практика, которая точно не повысит уровень английского, а скорее убьет интерес к обучению. Чтобы посмотреть фильм или сериал, достаточно понимать 70-80% слов, а в остальном поможет логика и интуитивное восприятие.

Повторяйте фразы за носителями языка

Повторяйте слова и выражения за героями фильма или телесериала. Так вы не только быстро запомните новую лексику, но и улучшите произношение. Это занимательное упражнение, которое можно практиковать с родными или друзьями. Вы можете вместе разыграть отрывок из захватывающего блокбастера или представить себя на месте любимого актера во время съемочного процесса. Это весело, интересно и полезно!

Используйте обучающие интернет-ресурсы

В сети огромное количество полезных ресурсов для изучающих английский язык. Вот некоторые из них:

Film English – ресурс, где собраны короткие тематические ролики с вокабуляром на определенную тематику;

Ororo.tv – ресурс, на котором собраны несколько десятков каналов с развлекательными шоу с субтитрами;

Speechyard – ресурс с отлично адаптированными материалами для тех, кто изучает английский. Здесь есть видео с субтитрами, грамматические упражнения и возможность общаться с другими пользователями;

LeLang – ресурс с большим количеством сериалов, аудиокниг, фильмов и мультфильмов;

Show-English – ресурс, где можно найти популярные сериалы с интерактивными субтитрами, а также упражнения для лучшего усвоения лексики.

Hdeuropix – ресурс с огромной коллекцией современных фильмов и мультфильмов на английском.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как изучать иностранные языки, не выходя из дома: как организовать обучение онлайн и как найти хорошего репетитора.