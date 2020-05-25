25 мая в мире отмечают День счастливого билета, Международный день пропавших детей и Всемирный день щитовидной железы.
В этот день православная церковь чтит память святителя Епифания Кипрского, епископа. Этот праздник имеет ряд других названий: Рябиновка, Красный кафтан, Епифан.
А название Рябиновка появилась в честь одного из самых почитаемых и любимых деревьев на Руси — рябины. Народ считал ее защитницей от огня и пожаров.
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День ангела 25 мая отмечают: Денис, Петр, Семен, Иван, Филипп, Федор, Герман, Евдокия.
Приметы на 25 мая:
- на востоке небо красное — к сухому лету;
- солнце на заре в красном кафтане — летом не избежать пожаров в сухую погоду;
- на рябине много цветов — к хорошему урожаю льна;
- на ставках на Епифана появились листья кувшинки — более холодов не будет.
Что нельзя делать 25 мая:
- Нельзя употреблять алкоголь — последствия могут быть плохими
Факты ICTV предлагают календарь церковных праздников на 2020 год, где собраны все посты и поминальные дни.