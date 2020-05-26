В государственном реестре юрлиц появилась запись, указывающая на то, что компания Apple зарегистрировала юридическое лицо в Украине.

Датой регистрации ООО Эппл Украина указано 15 апреля 2020 года. Также отмечается, что руководителем является Роман Гуменюк, а адрес регистрации — бизнес-центр IQ.

Единственный учредитель и бенефициар компании, согласно реестру, — ирландское юрлицо Apple.

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Apple готовится открыть официальное представительство в Украине — СМИ / 2 фотографии

Сам Роман Гуменюк в комментарии Liga.Tech сообщил, что возглавляет дочернее предприятие Apple в Украине. Но он отметил, что на планы по запуску бизнеса Apple в Украине повлиял карантин. Поэтому теперь точно что-то планировать сложно.

Предполагается, что старт работы подразделения Apple в Украине может произойти уже этим летом. Однако официально компания пока не подтвердила свои планы работать на украинском рынке.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что Apple переносит презентацию нового iPhone.

Источник: Liga.Tech, AIN