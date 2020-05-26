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Факты / Lifestyle

До 40° и дожди: синоптики дали прогноз погоды в Украине на июнь

Погода в июне в Украине будет дождливой и с ливнями.

В Укргиднометцентре отметили, что средняя суточная температура будет от 18° до 22°, а месячное количество осадков — 43-90 мм.

— Средняя месячная температура предполагается 18-22° тепла (в горах 14-15° тепла), что на 1,0-1,5° выше средних многолетних значений, — сообщает центр.

Абсолютный максимум температуры воздуха будет составлять 32-39°, а в горных районах 24-31°. Температурный минимум — 0-7° тепла.

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В июне участятся грозы, будет наблюдаться град, шквалы, сильные дожди и ливни.

Также в Укргидрометцентре отмечают, что среднее месячное количество осадков в июне будет составлять 44-95 мм, на Юге местами — 33-42 мм, в Карпатах и ​​Прикарпатье — до 100-187 мм.

Ранее Факты ICTV писали, что заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух сообщила об улучшении погоды в первую неделю июня, дожди должны прекратиться и страну ждет потепление до 30°.

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Dreamstime

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