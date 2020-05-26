PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Джоан Роулинг бесплатно опубликует сказку, написанную более 10 лет назад

Писательница Джоан Роулинг опубликует в сети сказку Икабог, которую она написала более 10 лет назад.

По ее словам, это произведение о правде и злоупотреблении властью. По сюжету, все события происходят в вымышленной стране, но сказка никоим образом не связана с Гарри Поттером и в ней нет волшебства.

Сейчас Икабог публикуется частями на сайте писательницы. Там уже выложены первые две главы, а другие будут появляться в каждую среду до 10 июля.

Читайте: Harry Potter At Home. Дэниел Рэдклифф прочитал вслух первую главу Философского камня

Джон Роулинг решила публиковать книгу в свободном доступе из-за детей, которые сейчас находятся на карантине.

В ноябре этого года книга появится в бумажной, электронной и аудиоверсии, а затем ее переведут с английского на другие языки. Писательница даже предложила детям принять участие в конкурсе иллюстраций к сказке.

К слову, ранее Джоан Роулинг запустила сайт для детей на время карантина.

Источник: Джоан Роулинг

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх