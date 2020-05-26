Летний маникюр 2020 помогает преобразить образ и даже улучшить настроение.
Именно в период, когда тепло, и солнце радует лучами, хочется сделать нежный летний маникюр.
В 2020 году модными будут все нюдовые оттенки, которые максимально помогут девушке взглянуть на себя по-другому.
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Факты ICTV подготовили самые модные и нежные идеи летнего маникюра.
Дизайны с камуфлирующими базами
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Паутинка
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Камифубуки
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Акварельный дизайн
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???? Весенние настроение ???? Нежный акварельный дизайн в моём исполнении ???????????? Вам нравится ? Сделали бы себе такой ? #акварельныйдизайн #акварельнаногтях #дизайнгусеванаталья #курсыманикюрановосибирск #курсыдизайнаногтей #градиентнаногтяхновосибирск#градиентнаногтяхнск#курсыманикюранск #весенниедизайныногтей
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Френч дизайн
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Ранее Факты ICTV собрали 10 трендовых идей летнего маникюра 2020.