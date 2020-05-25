Министр по делам молодежи и спорта Румынии Ионуц Строе оконфузился во время прямого эфира одного из телеканалов.
Чиновник уронил камеру, когда общался с ведущим в онлайн-режиме.
Нескольких секунд хватило, чтобы зрители увидели, что Строе сидел на диване в рубашке и в трусах.
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Чиновник сделал вид, что ничего не произошло, а вот ведущий не смог сдержать эмоций, аж открыв рот.
In other news…
Check out the TV presenter’s reaction when the Romanian Sports Minister’s camera slips ????
— John JD Dalziel (@JohnDalziel) May 24, 2020
Напомним, похожий курьезный случай произошел в США, где журналист провел прямой эфир без штанов.
Фото: b1.ro