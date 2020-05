Министр по делам молодежи и спорта Румынии Ионуц Строе оконфузился во время прямого эфира одного из телеканалов.

Чиновник уронил камеру, когда общался с ведущим в онлайн-режиме.

Нескольких секунд хватило, чтобы зрители увидели, что Строе сидел на диване в рубашке и в трусах.

Читайте: На глазах у людей: на Новой почте в Киеве женщина сняла трусы и одела их вместо маски

Чиновник сделал вид, что ничего не произошло, а вот ведущий не смог сдержать эмоций, аж открыв рот.

In other news…

Check out the TV presenter’s reaction when the Romanian Sports Minister’s camera slips ????

pic.twitter.com/x8sRYO33yf

— John JD Dalziel (@JohnDalziel) May 24, 2020