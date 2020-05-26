В условиях карантина вопрос как похудеть становится особенно актуальным. Когда до лета осталось совсем немного и, кажется, что уже нужно взяться за тело, голос в голове нашептывает – пора худеть.

Как быстро привести тело в порядок на карантине, улучшив здоровье и самочувствие, рассказала Фактам ICTV автор тренировочных методик для женщин и владелица сети спортивных клубов, с которой тренируются топовые блогеры Украины Катерина Бут, которая также известна под псевдонимом Катя Жесть.

С чего необходимо начать человеку, который хочет похудеть?

— Человеку, который решил похудеть, необходимо внедрить в свою жизнь три базовых правила. Первое – интервалы между приемами пищи.

Нужно определить для себя, сколько нужно в день приемов пищи. Это может быть как три, так и пять, важно соблюдать такое количество на постоянной основе.

Нужно также стараться есть в одно и то же время. Если не получается – держать между интервалами равное количество времени.

Второе базовое правило — уменьшить объем своих порций до 300 грамм в виде основных приемов пищи. Для этого необходимо купить электронные кухонные весы.

Третье правило — отказаться от всего лишнего. Например, сладкого, пустых калорий, таких как фастфуд, колбасных изделий, копченостей, и, конечно же, отказаться от алкоголя.

Во время карантина многие перестают следить за диетой. Как максимально быстро можно привести тело в порядок?

— Во-первых — нужно одеть свои любимые джинсы и понять, что ты в них не влезаешь. Во-вторых — обуть кроссовки, сделать пару базовых упражнений и осознать, что ты не можешь их сделать из-за слабой физической активности.

В третьих — внедрить в свою жизнь 15 –минутную разминку на постоянной основе. Если не получается постоянно, пусть это будет три раза в неделю.

Нужно равномерно распределить свое время и выполнять это изо дня в день, при этом, не тратя на это никакого ресурса в виде денег.

Какие основные ошибки в питании мы допускаем? От каких продуктов нужно немедленно отказаться и чем их заменить?

— Основная ошибка людей, которые хотят похудеть, это совмещение простых и сложных углеводов, таких как каши с животными белками. Нужно отказаться от застолья и понять, что такое сочетания продуктов неправильное.

Так, если уже говорить о сочетании продуктов в контексте снижения веса, необходимо правильно совмещать крупные углеводы. Животные белки или сложные углеводы нужно принимать с салатами, но не совмещать их.

Расскажите о своем распорядке дня. Как вы поддерживаете форму?

— Вне зависимости от происходящего во внешней среде, сейчас это карантин, я всегда просыпаюсь в одно и то же время – в 5.00 или 5.30. Сразу же пью стакан воды, иду в душ, а потом обливаюсь холодной водой.

Потом обязательно завтрак, после этого тренировка в 9.00, которая проходит абсолютно каждый день кроме воскресенья. Затем занимаюсь своей активной работой – помогаю худеть практически половине населения Украины.

Почему для организма так важен холодный душ? На что это влияет?

— Холод – единственный ресурс, который доступен абсолютно бесплатно каждому из нас. В первую очередь холод заставляет и активизирует работу наших клеток. На стресс организм реагирует следующим образом — надпочечники выделяют два вещества – кортизол и адреналин.

Если же мы этот небольшой стресс будем направлять на наши цели, активную жизненную позицию, тогда кортизол и адреналин будут работать как некий наркотик, который помогает нам в достижении целей.

Основная задача холода и обливания, закаливания – это обновление клеток. Это как голод, к слову, самая лучшая диета – это голод. В небольших количествах, дозах, чтобы клетки обновлялись. Все то же самое происходит и с обливанием холодной водой. Моя дочка, которой год, обливается с рождения, прекрасно себя чувствует.

Что делать людям, которые хотят избавиться от пивного живота?

— Сейчас это первый запрос у моих клиентов. В первую очередь нужно снизить дефицит углеводов в рационе. Зачастую у мужчин такие пивные животы, но под ними всегда есть мышцы.

Главное — это рацион, затем – тренировки, которые включают абсолютно все группы мышц. Чтобы на одну единицу времени сокращалось максимальное количество мышц. За счет дефицита углеводов, белков и жиров у нас происходит снижение веса, вот и все.

Какие главные ошибки людей в отношении собственного тела? Что вы посоветуете, чтобы на долгое время сохранить здоровье?

— Главная ошибка всех худеющих людей, что они, приходя в любой спортзал и обращаясь к тренеру по питанию, диетологу ставят перед собой нереальные цели, которые ничего не имеют общего с действительностью.

Я считаю, что это плохо, потому что цель должна быть ощутимой. Поэтому в принципе некоторые не могут оценить свои достижения. За неделю вы сбросили два килограмма, похвалите себя, это прекрасно, и продолжайте это делать.

Вот те самые завышенные цели и представления себя, как профессионального спортсмена не дают нам дойти до конца. Дисциплина и спорт выстраивают из нас внутренне сильного волевого человека.

Юлия Ляхова