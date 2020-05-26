Американская компания Valve выпустила компендиум Battle Pass 2020 для Dota 2. По наполнению пропуск стал одним из лучших за все время его существования.
Главные фишки компендиума 2020:
- альтернативная личность Pudge;
- альтернативная личность Anti-Mage;
- аркана на Wraith King;
- аркана на Queen of Pain;
- аркана на Windranger;
- система гильдий;
- особое летнее событие — лабиринт безумия и хаоса для четырех человек;
- новые катакомбы — Серебрянный лес, который откроет проход в Колодец душ.
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Стало также известно, сколько стоит Battle Pass Dota 2 в этом году:
- Battle Pass 1-го уровня — $9,99;
- Battle Pass 50-го уровня — $29,35;
- Battle Pass 100-го уровня — $44,99.
К слову, в дополнении Aftermath к игре Mortal Kombat 11 разработчики устроили бои между Терминатором и Робокопом.