Американская компания Valve выпустила компендиум Battle Pass 2020 для Dota 2. По наполнению пропуск стал одним из лучших за все время его существования.

Главные фишки компендиума 2020:

альтернативная личность Pudge;

альтернативная личность Anti-Mage;

аркана на Wraith King;

аркана на Queen of Pain;

аркана на Windranger;

система гильдий;

особое летнее событие — лабиринт безумия и хаоса для четырех человек;

новые катакомбы — Серебрянный лес, который откроет проход в Колодец душ.

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Стало также известно, сколько стоит Battle Pass Dota 2 в этом году:

Battle Pass 1-го уровня — $9,99;

Battle Pass 50-го уровня — $29,35;

Battle Pass 100-го уровня — $44,99.

К слову, в дополнении Aftermath к игре Mortal Kombat 11 разработчики устроили бои между Терминатором и Робокопом.