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Valve выпустила компендиум Battle Pass 2020 для Dota 2

Американская компания Valve выпустила компендиум Battle Pass 2020 для Dota 2. По наполнению пропуск стал одним из лучших за все время его существования.

Главные фишки компендиума 2020:

  • альтернативная личность Pudge;
  • альтернативная личность Anti-Mage;
  • аркана на Wraith King;
  • аркана на Queen of Pain;
  • аркана на Windranger;
  • система гильдий;
  • особое летнее событие — лабиринт безумия и хаоса для четырех человек;
  • новые катакомбы — Серебрянный лес, который откроет проход в Колодец душ.

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Стало также известно, сколько стоит Battle Pass Dota 2 в этом году:

  • Battle Pass 1-го уровня — $9,99;
  • Battle Pass 50-го уровня — $29,35;
  • Battle Pass 100-го уровня — $44,99.

К слову, в дополнении Aftermath к игре Mortal Kombat 11 разработчики устроили бои между Терминатором и Робокопом.

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