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Факты / Lifestyle

Вознесение Господне: история и традиции праздника

Один из главных праздников в церковном календаре. Вознесение Господне в 2020 году отмечается 28 мая.

Православные всегда празднуют Вознесение Господне на 40-й день после Пасхи, в четверг.

Этот большой церковный праздник посвящен одному из важных евангельских событий — восшествию Иисуса к престолу Всевышнего и прекращению его земного пути.

Христос воскрес из мертвых и на протяжении 40 дней приходил к апостолам и наставлял их. После Вознесения два ангела явились апостолам и рассказали, что во время второго пришествия люди смогут увидеть Христа.

ЧитайтеКалендарь неофициальных праздников на 2020 год

По традиции в этот день люди приходят в церковь и слушают посвященную Вознесению часть Евангелии. Затем люди возвращаются домой и семьей собираются за праздничным столом.

В Вознесение Господне принято поминать усопших и больше времени уделять хорошим делам и благотворительности. Ограничений в еде нет. Чтобы улучшить атмосферу в доме нужно украшать жилье самыми разнообразными травами.

Факты ICTV составили календарь церковных праздников на 2020 год.

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