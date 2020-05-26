Как выбрать качественный антисептик и какой должна быть цена

Антисептики стремительно ворвались в нашу жизнь вместе с пандемией коронавируса. Большие и маленькие, дорогие и дешевые. Их теперь продают, где угодно. Но эффективны ли они? Мы решили протестировать антисептики. Покупаем четыре образца. Они изготовлены в разных городах Украины. Относим антисептики в государственную лабораторию по контролю за лекарственными средствами.

В пробирках и чашках возбудители серьезных болезней, таких как туберкулез и дизентерия. Их заливают антисептиком и смотрят его эффективность.

Что же надо знать, когда покупаешь антисептик? По словам врача, обращайте внимание на цвет и запах. Это первые вестники беды. Если же санитайзер еще и образует пленку на коже, то это вредное средство.

Антисептик — обычный товар. Если на этикетке нет полной информации, от его покупки следует отказаться.

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Не поленитесь и загуглите адрес производства. Очень часто на этикетках с контрафактом пишут что угодно, думая, что покупатель не будет проверять. Иногда даже несуществующие улицы.

Все составляющие качественного антисептика отмеряются до сотых процента автоматически. Спирт, вода, пантенол.

Цена на настоящий антисептик не может быть низкой. Дешевый товар — признак плохого сырья и попытки дилеров быстрее сбыть товар. Из-за перенасыщения рынка антисептиками.

Качество спирта — самое главное для любого антисептика.

Так есть ли в антисептиках спирт, сколько его, мы решили выяснить народным методом поджегши образцы. Первый и третий образцы горят ярким огнем с синим оттенком, именно так должен гореть этиловый спирт, а второй и четвертый горят слабо, спирта там немного.

Факты ICTV ранее писали о том, как правильно использовать антисептик.