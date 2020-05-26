Как секс помогает от головной боли

В некоторых случаях секс может действовать как природное обезболивающее, однако если у вас серьезные проблемы со здоровьем, нужно немедленно обратиться к врачу.

О том, как секс снимает головную боль, Фактам ICTV рассказала сексолог Оксана Ефремова.

Читайте: Укрепляет иммунитет и улучшает тонус мышц: какие болезни лечит секс

— Болит голова – уже анекдотичная ситуация. Тем не менее ученые исследуют эту тему не первый год и пришли к выводу, что в некоторых случаях секс (или мастурбация) могут быть более эффективным лечением мигрени и сильной головной боли, чем обычное обезболивающее. Расширение сосудов во время возбуждения и выброс эндорфинов, природных обезболивающих, снимает симптомы головной боли, — отмечает специалист.

Однако есть и обратные ситуации, когда головная боль появляется и усиливается во время возбуждения и секса, или проявляется во время или после оргазма – из-за неправильного положения тела, спазма сосудов или нарушения работы нервных окончаний.

— В любом случае головную боль нельзя терпеть. Обратитесь к неврологу как можно раньше, чтобы исключить серьезные заболевания, которые могут так проявляться, — добавила Оксана Ефремова.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, как алкоголь влияет на секс в паре. Ведь в нашем обществе уже давно сложился стереотип, что спиртное способствует яркому сексу, однако это не более, чем миф.